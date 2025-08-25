Таку думку у понеділок, 25 серпня, висловив президент Фінляндії Александр Стубб в етері програми One Nation на телеканалі Fox News, передає 24 Канал.

Що заявив Стубб про вимоги Росії?

Росія вимагає від України відмову від членства в НАТО, передачу всієї Донецької області, зокрема з неокупованими територіями, заборону розміщення західних військ на українській території. На його думку, такі умови є неприйнятними.

Якщо взяти те, що Путін просить від України, і зіставити це зі Сполученими Штатами, це трохи схоже на те, якби США відмовилися від Флориди, Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни, Вірджинії, навіть Меріленду та створили якусь супермагістраль, якою можна атакувати Нью-Йорк. Тож це практично неможливо,

– вважає президент Фінляндії.

Стубб каже, що Росія не вказуватиме Європі чи США стосовно того, що вони можуть, чи не можуть включати в гарантії безпеки, та додав, що сама Україна має потужну армію, яка є її головною безпековою гарантією.

За його словами, російська сторона реагує лише на силу, і тому Володимир Путін у цьому питанні готовий слухати лише американського президента Дональда Трампа, оскільки "це єдина людина, якої він боїться".

Також Александр Стубб вважає, що немає жодних ознак того, що Путін готовий до мирних переговорів, аби закінчити війну в Україні. Диктатор збирається продовжувати воювати щонайменше до осені.

Гарантії безпеки для України