Коли черга дійшла до президента Фінляндії, Трамп не відразу зміг його відшукати. Тим часом фінський колега сидів прямо навпроти американського лідера, передає 24 Канал.

Дивіться також Територіальні питання ми обговоримо на тристоронній зустрічі, – Зеленський

Що за інцидент стався з Трампом і Стуббом?

Курйозний момент відбувся, коли вже завершилися двосторонні перемовини Володимира Зеленського і Дональда Трампа, і вони вийшли до Банкетної зали, де на них чекали європейські союзники. Потім розпочалися короткі заяви кожного із учасників саміту. Американський лідер курував процес виступів.

Трамп "загубив" Стубба в себе перед носом: дивіться відео

У якусь мить Трамп сказав: "Президент Стубб із Фінляндії. Він має бути серед нас". Потім політик починає розгублено шукати очима фінського лідера. Тоді Стубб незворушно каже: "Я тут", сидячи навпроти хазяїна Білого дому.

"Ви виглядаєте краще, ніж будь-коли", – віджартувався Трамп.

Взявши слово, Александр Стубб провів аналогію між війною в Україні та радянсько-фінською війною.

Президент Фінляндії заявив, що його країна представлена на зустрічі у Вашингтоні, тому що має свій "історичний досвід взаємодії з Росією".

"Ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край російській агресивній війні та отримати міцний і справедливий світ", – сказав Стубб.