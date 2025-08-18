Когда очередь дошла до президента Финляндии, Трамп не сразу смог его отыскать. Между тем, финский коллега сидел прямо напротив американского лидера, передает 24 Канал.

Смотрите также Территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече, - Зеленский

Что за инцидент произошел с Трампом и Стуббом?

Курьезный момент состоялся, когда уже завершились двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, и они вышли в Банкетный зал, где их ждали европейские союзники. Затем начались краткие заявления каждого из участников саммита. Американский лидер курировал процесс выступлений.

Трамп "потерял" Стубба у себя перед носом: смотрите видео

В какой-то момент Трамп сказал: "Президент Стубб из Финляндии. Он должен быть среди нас". Затем политик начинает растерянно искать глазами финского лидера. Тогда Стубб невозмутимо говорит: "Я здесь", сидя напротив хозяина Белого дома.

"Вы выглядите лучше, чем когда-либо", – отшутился Трамп.

Взяв слово, Александр Стубб провел аналогию между войной в Украине и советско-финской войной.

Президент Финляндии заявил, что его страна представлена на встрече в Вашингтоне, потому что имеет свой "исторический опыт взаимодействия с Россией".

"Мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец российской агрессивной войне и получить крепкий и справедливый мир", – сказал Стубб.