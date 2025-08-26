Никаких продвижений в организации соответствующих потенциальных переговоров не наблюдается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Каков шанс встречи Путина и Зеленского?

Челночная дипломатия Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение этого месяца увеличила вероятность первых переговоров на уровне лидеров. Впрочем, по данным издания, надежды на это не оправдались.

Bloomberg пишет, что российский диктатор оттягивает соответствующую встречу. Приводят заявление президента США, который в понедельник, 25 августа, признал, что не знает, или они встретятся, и добавил, что обе стороны хотят его присутствия.

Кроме того, по его словам, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина сдерживается из-за неприязни российского диктатора к украинскому президенту, отметив, что последний "не нравится" Путину.

Также Дональд Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае отказа Москвы сесть за стол переговоров с украинской стороной, и пригрозил "вмешаться" в это, если ничего не изменится в течение ближайших двух недель.

Издание напоминает, что ранее американский президент угрожал ввести новые санкции против российской стороны, если она не прекратит войну против Украины. Несмотря на это, он до сих пор своих обещаний не выполнил, хотя их было достаточно.

Президент США также заявил, что война между Украиной и Россией "оказалась большим конфликтом личностей". По его мнению, это принципиальный конфликт, который длится веками, и возник из имперских амбиций русского народа.

Возможны переговоры на уровне лидеров