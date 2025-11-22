Жизнь в Финляндии подойдет далеко не всем – и перед тем, как решиться на переезд, нужно узнать, какие недостатки и преимущества есть в этой стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на maryy_sokha.

Интересно "Цены почти как в Украине": наша землячка развенчала мифы о Финляндии

Какие есть плюсы жизни в Финляндии?

Уважение к личным границам

Украинка рассказала, что в Финляндии можно легко выйти на улицу, и никто не будет к вам говорить. И это не потому, что финны холодные и закрытые, а потому, что здесь очень уважают личное пространство человека.

Украинка рассказала о жизни в Финляндии: смотрите видео

Кофе как социальная валюта

Финляндия – это страна, где люди пьют больше всего кофе. На каждого финна ежегодно приходится примерно 12,5 килограммов зерен. А это значит, что к кофепитиям здесь также относятся очень серьезно: поэтому если вас пригласят на кофе, это будет означать, что начинает появляться настоящая дружба.

Потому что кофе здесь – способ показать "ты свой",

– поделилась украинка.

Жизнь без присмотра

В Финляндии не принято следить за людьми: никто не будет заглядывать в корзину с продуктами, в кафе никто не будет смотреть косо из-за количества взятых салфеток и тому подобное.

Хождение босиком

Многие финны ходят босиком по траве или по мху – и, по словам украинки, для них это своеобразная "терапия" и единение с природой.

Даже в школах учителя и дети могут ходить босиком, это для них нормально,

– добавила девушка.

Любовь к ягодам

Когда начинается сезон ягод и грибов, офисы в Финляндии пустеют, ведь здесь почти все любят выходить на природу и собирать урожай, или просто гулять.

Какие есть недостатки в жизни в Финляндии?

Социальная изоляция

В Финляндии не принято вести разговоры с незнакомцами – и украинка поделилась, что когда пытается завести разговор в кафе или просто в очереди в магазине, чувствует себя как "гость не в своем мире".

Отсутствие техподдержки

Если в Финляндии ломается какая-то техника, приходится оставаться с проблемой один на один, ведь сервисы поддержки очень медленные, или не работают вообще

Упаковка

Финны считают себя эконацией, но ты покупаешь одно яблоко – его кладут в пакет; в магазине покупаешь огурец – а он уже в полиэтиленовом пакете. Когда сдаешь бутылки, автомат выплевывает чек, с которого ты не получаешь свои копейки,

– пожаловалась украинка.

Низкое качество услуг и товаров

Украинка поделилась, что многие услуги в Финляндии дорогие, но это вовсе не означает, что они будут качественные. И, например, за кофе с круассаном можно отдать 12 евро, а за ужин на одного человека – 40 евро. И приходится радоваться не качеству услуги, а тому, что она вообще есть.

