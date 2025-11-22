Життя у Фінляндії підійде далеко не всім – і перед тим, як зважитися на переїзд, потрібно дізнатися, які недоліки та переваги є у цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на maryy_sokha.
Цікаво "Ціни майже як в Україні": наша землячка розвінчала міфи про Фінляндію
Які є плюси життя у Фінляндії?
Повага до особистих кордонів
Українка розповіла, що у Фінляндії можна легко вийти на вулицю, і ніхто не буде до вас говорити. І це не тому, що фіни холодні та закриті, а через те, що тут дуже поважають особистий простір людини.
Українка розповіла про життя у Фінляндії: дивіться відео
Кава як соціальна валюта
Фінляндія – це країна, де люди п'ють найбільше кави. На кожного фіна щороку припадає приблизно 12,5 кілограмів зерен. А це значить, що до кавувань тут також ставляться дуже серйозно: тож якщо вас запросять на каву, це означатиме, що починає з'являтися справжня дружба.
Бо кава тут – спосіб показати "ти свій",
– поділилася українка.
Життя без нагляду
У Фінляндії не заведено наглядати за людьми: ніхто не буде зазирати у кошик з продуктами, в кафе ніхто не дивитиметься косо через кількість взятих серветок тощо.
Ходіння босоніж
Чимало фінів ходять босоніж по траві чи по моху – і, за словами українки, для них це своєрідна "терапія" та єднання з природою.
Навіть у школах вчителі і діти можуть ходити босоніж, це для них нормально,
– додала дівчина.
Любов до ягід
Коли починається сезон ягід та грибів, офіси у Фінляндії пустішають, адже тут майже всі полюбляють виходити на природу та збирати урожай, або ж просто гуляти.
Які є недоліки у житті в Фінляндії?
Соціальна ізоляція
У Фінляндії не заведено вести розмов з незнайомцями – і українка поділилася, що коли намагається завести розмову у кафе чи просто у черзі в магазині, почувається як "гість не у своєму світі".
Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!
Відсутність техпідтримки
Якщо у Фінляндії ламається якась техніка, доводиться залишатися з проблемою сам на сам, адже сервіси підтримки дуже повільні, або ж не працюють взагалі
Пакування
Фіни вважають себе еконацією, але ти купуєш одне яблуко – його кладуть в пакет; в магазині купуєш огірок – а він вже в поліетиленовому пакеті. Коли здаєш пляшки, автомат випльовує чек, з якого ти не отримуєш свої копійки,
– пожалілася українка.
Низька якість послуг і товарів
Українка поділилася, що чимало послуг у Фінляндії дорогі, але це зовсім не означає, що вони будуть якісні. І, наприклад, за каву з круасаном можна віддати 12 євро, а за вечерю на одну людину – 40 євро. І доводиться радіти не якості послуги, а тому, що вона взагалі є.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що жила у Німеччині, вирішила поїхати з країни і розкрила три незвичні причини, чому їй не подобалося життя там.
Також українка, що живе у Нідерландах, поділилася, що ця країна підійде далеко не для всіх. Зокрема, найбільший недолік, на який потрібно зважати перед переїздом – це податки, що часто сягають 40%.