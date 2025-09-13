Про це політик розповів у інтерв'ю ведучої "1+1" Наталії Мосейчук, передає 24 канал. Путін нібито провалив усі свої стратегічні цілі.

Дивіться також Європі потрібно готувати "план Б", адже Трамп може не врятувати Україну, – оглядач FT

Чи близьке завершення війни в Україні?

На думку Стубба, відколи до влади в США прийшов Дональд Трамп, у процесі мирних переговорів сталося багато подій. Володимир Путін провалив усі свої стратегічні цілі.

Якщо дивитися з перспективи миру, то ми щодня стаємо ближчі до нього. Але інколи здається, що робимо два кроки вперед і один назад,

– вважає фінський президент.

До слова, раніше Стубб висловив сподівання, що терпіння американського президента до російського диктатора скоро вичерпається. Натомість примусити Кремль до миру можна лише шляхом тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією або ж допомагають її військовій промисловості за допомогою тарифів.

Стубб відвідав Україну: коротко про головне