Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що симетрично з візитом Келлога в Київ, інший спецпредставник президента США вирушив до Білорусі.

Як США намагаються наблизити мир?

Шейтельман зазначив, що разом із Келлогом у Київ приїхав президент Фінляндії Стубб. Ця конструкція вказує на те, що це ще одна спроба встановити перемир'я між Україною та Росією. За кілька днів до цього посол США в НАТО зробив заяву, що Україна готова заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту та згодна в межах цього замороження захистити права російськомовної меншості та РПЦ.

Це я цитую представника США в НАТО. Очевидно, що якийсь перемовний процес десь за кулісами ведеться. Інакше звідки б тоді взялись такі слова. Він же не міг їх сам вигадати про російську православну церкву. Очевидно, що це вимога росіян, вони її озвучували через Лаврова. Цілком припускаю, що про це зараз намагаються домовитись із українським керівництвом,

– зауважив політтехнолог.

Він продовжив, що це чергова спроба США наблизити мир.

Яка роль Стубба в цьому?

За словами політтехнолога, президент Фінляндії абсолютно вписується в цю конструкцію, бо він цілком може бути відповідальним за гарантії безпеки. Точніше, він координатор створення плану гарантій безпеки. Фінляндія зараз входить у велику європейську вісімку, він розмовляє з Трампом, він їздить у Білий Дім, він розмовляє з Трампом від "коаліції рішучих".

"Стубб – один із 8 лідерів Європи, які цим займаються. Цілком можливо, що йому доручена саме ця частина домовленостей", – наголосив Шейтельман.

Він додав, що ця спроба домовленостей нічим не завершиться, але вона є.

