В інтерв'ю One America News віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував тактику Дональда Трампа у питанні російсько-української війни, передає 24 Канал.

Що сказав Венс про зусилля Трампа завершити війну?

Політик заявив, що президент США намагається тиснути на обидві сторони конфлікту: українську та російську.

По суті ми намагаємося, так би мовити, чинити тиск і на росіян, і на українців, щоб спробувати посадити їх за стіл і укласти угоду,

– сказав Венс.

Він зауважив, що Трамп інколи відверто не задоволений Україною, а інколи – Росією.

Віцепрем'єр США наголосив, що наразі нібито вдалося звузити конфлікт до двох питань. Перше – Росія вимагає від України віддати 6 тисяч квадратних кілометрів території без бою, які вона ще не захопила. Друге – Україна хоче гарантій безпеки, які б захистили її від повторної агресії Росії у разі, якщо мирна угода буде укладена.

Окремо Джей Ді Венс зауважив, що президент США не бачить сенсу в економічній ізоляції Росії.

Якими були останні заяви Дональда Трампа про війну в Україні?