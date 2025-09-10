В інтерв'ю One America News віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував тактику Дональда Трампа у питанні російсько-української війни, передає 24 Канал.
Що сказав Венс про зусилля Трампа завершити війну?
Політик заявив, що президент США намагається тиснути на обидві сторони конфлікту: українську та російську.
По суті ми намагаємося, так би мовити, чинити тиск і на росіян, і на українців, щоб спробувати посадити їх за стіл і укласти угоду,
– сказав Венс.
Він зауважив, що Трамп інколи відверто не задоволений Україною, а інколи – Росією.
Віцепрем'єр США наголосив, що наразі нібито вдалося звузити конфлікт до двох питань. Перше – Росія вимагає від України віддати 6 тисяч квадратних кілометрів території без бою, які вона ще не захопила. Друге – Україна хоче гарантій безпеки, які б захистили її від повторної агресії Росії у разі, якщо мирна угода буде укладена.
Окремо Джей Ді Венс зауважив, що президент США не бачить сенсу в економічній ізоляції Росії.
Якими були останні заяви Дональда Трампа про війну в Україні?
- Американський лідер визнав, що завершити війну Росії проти України складно. Передусім, через буцімто особисту ворожнечу Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
- Після масованої атаки на Україну 7 вересня Дональд Трамп заявив про готовність перейти до "другого етапу" санкційного тиску на Росію. Також він анонсував розмову із Путіним і візит лідерів Європи до Білого дому. Однак жодна з подій не відбулася.
- Дональд Трамп запропонував ЄС ввести 100% мита на імпорт з Китаю та Індії, щоб посилити тиск на Росію за її дії в Україні.