Венс зараз зосереджений на своїй чинній посаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Дивіться також Було корисно це почути, – Венс про лютневу сварку із Зеленським в Овальному кабінеті
Що заявив Венс про свою можливу участь у виборах 2028?
Журналістка Fox News зазначила, що багато людей у США очікують балотування Джей Ді Венса на посаду президента у 2028 році. Тоді Трамп, за законами країни, не матиме права балотуватися.
Мені не подобається про це думати, бо мені подобається думати про роботу, яку я маю зараз,
– заявив Венс.
Він зазначив, що поки його робота є найважливішою у його житті. Про подальшу політичну кар'єру, ймовірно, можна буде говорити вже у 2027 році, тоді, за його словами, все стане на свої місця.
Раніше Венс вже заявляв, що готовий стати президентом: що відомо
Джей Ді Венс заявив, що знання та навички, здобуті ним за понад 200 днів роботи у Білому домі, є для нього найкращим навчанням і підготовкою до можливої майбутньої ролі головнокомандувача. Він упевнений у своїй здатності взяти на себе президентську відповідальність у разі потреби.
Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що Джей Ді Венс може балотуватися в президенти на виборах 2028 року від Республіканської партії, адже за законом Трамп не може йти на третій строк.