Вэнс сейчас сосредоточен на своей действующей должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что заявил Вэнс о своем возможном участии в выборах 2028?
Журналистка Fox News отметила, что многие люди в США ожидают баллотирования Джей Ди Вэнса на пост президента в 2028 году. Тогда Трамп, по законам страны, не будет иметь права баллотироваться.
Мне не нравится об этом думать, потому что мне нравится думать о работе, которую я имею сейчас,
– заявил Вэнс.
Он отметил, что пока его работа является самой важной в его жизни. О дальнейшей политической карьере, вероятно, можно будет говорить уже в 2027 году, тогда, по его словам, все станет на свои места.
Ранее Вэнс уже заявлял, что готов стать президентом: что известно
Джей Ди Вэнс заявил, что знания и навыки, полученные им за более 200 дней работы в Белом доме, являются для него лучшим обучением и подготовкой к возможной будущей роли главнокомандующего. Он уверен в своей способности взять на себя президентскую ответственность в случае необходимости.
Государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что Джей Ди Вэнс может баллотироваться в президенты на выборах 2028 года от Республиканской партии, ведь по закону Трамп не может идти на третий срок.