Об амбициозных заявлениях вице-президента США Джей Ди Венса сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью USA Today.

Какие планы Вэнса на свою политическую карьеру?

Джей Ди Вэнс заявил, что знания и навыки, полученные им за более 200 дней работы в Белом доме, являются для него "лучшим обучением" и подготовкой к возможной будущей роли главнокомандующего.

Он также отметил, что хотя не собирается "мерить шторы в Овальном кабинете", он уверен в своей способности взять на себя президентскую ответственность в случае необходимости.

К слову, Государственный секретарь США Марк Рубио предположил, что Джей Ди Вэнс может баллотироваться в президенты на выборах 2028 года от Республиканской партии, ведь по закону Трамп не может идти на третий срок.

Вэнс отметил, что Дональд Трамп, который начал второй срок в возрасте 78 лет, сохраняет высокую работоспособность и энергию. По его словам, президент работает больше всего в администрации и лично ведет коммуникации с международными лидерами почти круглосуточно.

Если, не дай Бог, случится трагедия, тот опыт, который я получил за эти месяцы, является лучшей подготовкой,

– подчеркнул вице-президент.

Несмотря на то, что вопрос возраста и здоровья Трампа активно обсуждают его оппоненты, включая демократов и даже бывших конкурентов в Республиканской партии, Вэнс убежден, что глава государства находится в хорошей форме и способен завершить срок.

Что известно о Джей Ди Вэнсе?