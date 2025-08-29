Об амбициозных заявлениях вице-президента США Джей Ди Венса сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью USA Today.
Какие планы Вэнса на свою политическую карьеру?
Джей Ди Вэнс заявил, что знания и навыки, полученные им за более 200 дней работы в Белом доме, являются для него "лучшим обучением" и подготовкой к возможной будущей роли главнокомандующего.
Он также отметил, что хотя не собирается "мерить шторы в Овальном кабинете", он уверен в своей способности взять на себя президентскую ответственность в случае необходимости.
К слову, Государственный секретарь США Марк Рубио предположил, что Джей Ди Вэнс может баллотироваться в президенты на выборах 2028 года от Республиканской партии, ведь по закону Трамп не может идти на третий срок.
Вэнс отметил, что Дональд Трамп, который начал второй срок в возрасте 78 лет, сохраняет высокую работоспособность и энергию. По его словам, президент работает больше всего в администрации и лично ведет коммуникации с международными лидерами почти круглосуточно.
Если, не дай Бог, случится трагедия, тот опыт, который я получил за эти месяцы, является лучшей подготовкой,
– подчеркнул вице-президент.
Несмотря на то, что вопрос возраста и здоровья Трампа активно обсуждают его оппоненты, включая демократов и даже бывших конкурентов в Республиканской партии, Вэнс убежден, что глава государства находится в хорошей форме и способен завершить срок.
Что известно о Джей Ди Вэнсе?
- Джей Ди Вэнс – 39-летний вице-президент США и сенатор от Огайо, ранее служил в Ираке. Несмотря на прежнюю критику Дональда Трампа, в 2022 году стал его преданным соратником.
- В политике известен резкими заявлениями, в частности против поддержки Украины. Он призывает к переговорам с Путиным, называет возвращение к границам 1991 года нереалистичным.
- Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "серьезные уступки" Дональду Трампу, намекая при этом, что Кремль не намерен быстро завершать войну против Украины.
- Вэнс известен также из-за февральского скандала с Зеленским в Белом доме. Тогда он раскритиковал президента Украины за "неуважение" к США и "неблагодарность".
- Аналитики утверждают, что Джей Ди Вэнс обладает своеобразным "сертификатом трампизма", ведь он умеет убедительно аргументировать, ставить острые вопросы и вести дискуссию в нужном для себя направлении.