Также, возможно, заявления в интервью Вэнса свидетельствуют о том, что россияне не получат желаемого. Это в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович.

"Думаю, он посылает главный сигнал о том, что Россия не хочет заканчивать войну. Это прозвучало прямо. В устах Джей Ди Вэнса это откровение. Также он сказал, что Россия не получит того, что она хочет. То есть никакого правительства марионеток в Украине, никакого контроля и так далее", – подчеркнул он.

Сигналы для России со стороны США

Игорь Рейтерович считает, что Джей Ди Вэнс передал то, что Россия не получит столько, сколько она хочет. Поэтому американский политик передал Москве несколько сигналов.

Поэтому Вэнс оставил пространство, но передал несколько сигналов. Мне кажется, это был ответ на интервью Сергея Лаврова. Ему надо было как-то выйти и перебить то, что происходит,

– сказал политолог.

По его словам, россияне должны будут отреагировать на слова Джей Ди Вэнса. Тогда будет понятно, насколько заявления вице-президента США были удачными.

Обратите внимание! Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва "должна иметь право голоса" в вопросах гарантий безопасности для Украины. В частности, страна-агрессор хочет иметь право вето, что ограничит возможности Киева противостоять российскому вторжению и получать поддержку от партнеров.

