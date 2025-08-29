Про амбітні заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса повідомляє 24 Канал, посилаючи на інтерв'ю USA Today.

Які плани Венса на свою політичну кар'єру?

Джей Ді Венс заявив, що знання та навички, здобуті ним за понад 200 днів роботи у Білому домі, є для нього "найкращим навчанням" і підготовкою до можливої майбутньої ролі головнокомандувача.

Він також зазначив, що хоча не збирається "міряти штори в Овальному кабінеті", він упевнений у своїй здатності взяти на себе президентську відповідальність у разі потреби.

До слова, Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що Джей Ді Венс може балотуватися в президенти на виборах 2028 року від Республіканської партії, адже за законом Трамп не може йти на третій термін.

Венс наголосив, що Дональд Трамп, який розпочав другий термін у віці 78 років, зберігає високу працездатність та енергію. За його словами, президент працює найбільше в адміністрації та особисто веде комунікації з міжнародними лідерами майже цілодобово.

Якщо, не дай Боже, трапиться трагедія, той досвід, який я отримав за ці місяці, є найкращою підготовкою,

– підкреслив віцепрезидент.

Попри те, що питання віку й здоров'я Трампа активно обговорюють його опоненти, включно з демократами та навіть колишніми конкурентами в Республіканській партії, Венс переконаний, що глава держави перебуває у добрій формі та здатен завершити термін.

Що відомо про Джей Ді Венса?