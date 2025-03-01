Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс у США грає роль Дмитра Медведєва. Його завдання – тролити всіх.

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"Тому зараз він так само тролив нещасного Володимира Зеленського, напавши на нього два на одного. Це як у реслінгу: один уже виснажений, а другий з’являється зі стільцем", – сказав Юрій Рашкін.

Яка позиція Джей ді Венса

Він пояснив, що Джей Ді Венс має "корочку" з трампізму. Він уміє все аргументувати, ставити незручні запитання, намагатися спрямувати розмову у вигідне йому русло.

"Насправді я не знаю, у що він вірить. Він змінює свою віру – це ми знаємо. Але куди саме він зараз дивиться, поки що важко передбачити. І те, що він зараз допомагає Трампу, виглядає, з одного боку, нездорово, а з іншого – методички Кремля він добре розуміє, засвоює і продає", – сказав Юрій Рашкін.

Нагадуємо, що скандал у Білому домі за участі Джей Ді Венса, Дональда Трампа та українського президента стався 28 лютого під час зустрічі щодо угоди про корисні копалини. Після перепалки між президентами Зеленський залишив Білий дім, не підписавши угоду.

Він додав, що у Джей Ді Венса, ймовірно, є фінансові інтереси в Росії. Американці це бачать, але поки що він не настільки відкрито демонструє проросійську позицію, як Дональд Трамп.