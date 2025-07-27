На следующих президентских выборах Республиканской партии придется выдвинуть другого кандидата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Кто может стать следующим республиканским кандидатом на выборах президента США?

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключает, что действующий вице-президент Джей Ди Вэнс может баллотироваться в президенты на выборах 2028 года от Республиканской партии. По мнению Рубио, Вэнс является перспективной фигурой для участия в будущей президентской кампании.

Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого,

– отметил он.

Госсекретарь также выразил уверенность в том, что Вэнс справится со своими текущими обязанностями как вице-президент. По его словам, их связывают не только общие взгляды, но и личная дружба. Он выразил надежду, что Вэнс захочет побороться за кресло президента.