Резкие слова Вэнса во время встречи в Белом доме были вызваны недостатками предыдущего руководства. Такое заявление вице-президент США сделал во время интервью изданию USA Today 27 августа 2025 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Ответ на интервью Лаврова: Вэнс послал России 2 четких сигнала

Что сказал Вэнс о ссоре с Зеленским?

По его словам, хотя конфликт и не был запланированным, он оказался "полезным", поскольку помог четко определить все недоразумения между США и Украиной, что стало важным для американской общественности.

Вэнс объяснил, как он воспринимает спор в Белом доме с президентом Зеленским, который в феврале 2025 года шокировал все международное сообщество и привел к ухудшению трансатлантических отношений.

Хотел бы я, чтобы эта ссора в Овальном кабинете стала публичной? Не обязательно. Но я считаю, что она осветила реальные проблемы в отношениях между США и Украиной,

– подчеркнул он.

В своем комментарии Вэнс также рассказал, что его раздражение во время встречи было направлено не столько на Зеленского, сколько на политику предыдущей администрации Джо Байдена.

По его словам, Байден предоставлял Украине миллиарды долларов помощи, но не имел четкого плана по завершению войны.

Зато Вэнс заявил, что нынешняя администрация Трампа "в значительной степени разделяет позицию президента Зеленского" относительно стремления к мирному урегулированию.

Хотя у нас есть определенные разногласия, мы, безусловно, стремимся защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну,

– подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Однако несмотря на все дипломатические усилия Трампа и его команды, обещание завершить войну в Украине в кратчайшие сроки все еще далеко от реальности. После проведения саммита на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп заявлял о готовности Кремля к переговорам.

Однако Россия продолжает затягивать подготовку к встрече лидеров государств, терроризируя города Украины жестокими обстрелами. При этом, в Москве диктуют ультимативные условия к Киеву, что фактически означало бы капитуляцию Украины.

Как конфликт в Белом доме повлиял на международное сообщество?

Многочисленные американские и европейские СМИ выразили обеспокоенность относительно возможных последствий этого спора для международных отношений и дальнейшей поддержки Украины в контексте войны с Россией.

Европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому, связываясь с ним по телефону и сообщениями. Реакции политиков, по данным источников, были самыми разнообразными. Французский министр, узнав об инциденте, до поздней ночи оставался у телевизора.

Британские чиновники, работая из дома в пятницу вечером, активно переписывались в WhatsApp, обеспокоены ситуацией после ссоры в Овальном кабинете, называя ее "чрезвычайно серьезной".

В свою очередь президент Украины подчеркнул, во время февральской встречи отстаивал мнение украинского народа, который в начале полномасштабного вторжения взял в руки оружие, чтобы защищать свободу, достоинство и независимость.