Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как в Европе восприняли ссору в Овальном кабинете

Журналисты привели данные, что раскол между Европой и США начался тогда, когда Питер Хэгсет объявил, что Украина не станет членом НАТО. Это стало "музыкой для ушей Кремля" и "первыми признаками будущей драмы".

Затем была речь Вэнса на Мюнхенской конференции, которую дипломаты слушали "с открытыми ртами". Вице-президент США раскритиковал европейцев, мол, те не хотят заботиться о безопасности и полагаются на США. Те в кулуарах сказали, что заявления Вэнса сумасшедшие и тревожные.

Один из парижских послов сказал об общении Трампа и Зеленского в Белом доме так:

Это заставило меня блевануть. На очень человеческом уровне... это показывает, что нет ничего святого.

Британские чиновники работали из дома, ведь ссора в Овальном кабинете произошла в пятницу вечером. Они переписывались через WhatsApp, ведь понимали – "черт возьми, это очень плохо".

Один из французских министров вспоминает: когда друг сообщил ему новости, он вернулся домой. И "застрял перед телевизором до часу ночи".

Европа выразила поддержку Зеленскому. Высокие чиновники звонили и писали президенту из самолетов. Это разозлило Трампа. К тому же Зеленский встретился с британским королем и впоследствии дал интервью, где сказал, что до мирного соглашения очень далеко. Поэтому французские дипломаты помогли составить примирительное письмо Зеленского к Трампу.