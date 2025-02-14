Об этом рассказывает "Голос Америки" со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в Варшаве, передает 24 Канал. Его слова вызвали реакцию среди европейских союзников, в частности критику со стороны Германии.
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Заявления Хэгсета об Украине вызвали споры
Американский министр прямо заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года через переговоры выглядит маловероятным. Также, по его словам, маловероятно размещение американских войск в Украине и ее вступление в Альянс в рамках договоренностей с Россией.
Реальность в том, что возвращение к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятно. Реальность, что маловероятны войска США в Украине. Реальность в том, что маловероятно членство Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров,
– заявил Гегсет.
В то же время он отметил, что окончательное решение о границах Украины должно приниматься при участии Киева, Москвы, США и Европы.
Как эти границы в конце концов будут выглядеть, еще предстоит увидеть... Это будет часть дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, вероятно, Европа также будет привлечена,
– отметил министр.
Критика и реакция Европы
Заявления Гегсета вызвали обеспокоенность среди украинских и европейских чиновников. Особенно резко отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус.
Администрация Трампа сняла два важных вопроса с переговоров – членство Украины в НАТО и возможные территориальные изменения. Я считаю, что это была неосторожность и это была ошибка,
– заявил он.
По его словам, такие вопросы следовало обсуждать на переговорах с участием Украины, а не выносить их накануне возможных соглашений с Путиным.
Несмотря на критику, Гегсет отметил, что переговоры возможны даже без доверия к Кремлю.
Не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры,
– сказал он.
Он также отметил, что США будут тщательно проверять любые договоренности, чтобы обеспечить их надежность.
Как сказал Рональд Рейган: если вы не доверяете, надо проверять. Мы будем проверять, что любой мир, о котором будет достигнута договоренность, станет длительным и прочным,
– добавил министр.
Гегсет призвал европейских союзников больше вкладывать в собственную безопасность. Он похвалил Польшу, которая в 2025 году планирует потратить на оборону 4,7% ВВП.