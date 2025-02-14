Про це розповідає "Голос Америки" з посиланням на його заяву під час пресконференції зі своїм польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем у Варшаві, передає 24 Канал. Його слова викликали реакцію серед європейських союзників, зокрема критику з боку Німеччини.

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Заяви Гегсета про Україну викликали суперечки

Американський міністр прямо заявив, що повернення України до кордонів 2014 року через переговори виглядає малоймовірним. Також, за його словами, малоймовірним є розміщення американських військ в Україні та її вступ до Альянсу в рамках домовленостей із Росією.

Реальність в тому, що повернення до кордонів 2014 року в рамках врегулювання шляхом переговорів є малоймовірним. Реальність, що малоймовірними є війська США в Україні. Реальність в тому, що малоймовірним є членство України в НАТО в рамках врегулювання шляхом переговорів,

– заявив Гегсет.

Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо кордонів України має ухвалюватися за участі Києва, Москви, США та Європи.

Як ці кордони зрештою виглядатимуть, ще належить побачити… Це буде частина дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним, і, ймовірно, Європа також буде залучена,

– зазначив міністр.

Критика та реакція Європи

Заяви Гегсета викликали стурбованість серед українських і європейських посадовців. Особливо різко відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Адміністрація Трампа зняла два важливі питання з переговорів – членство України в НАТО і можливі територіальні зміни. Я вважаю, що це була необережність і це була помилка,

– заявив він.

За його словами, такі питання слід було обговорювати на переговорах за участі України, а не виносити їх напередодні можливих угод із Путіним.

Попри критику, Гегсет зазначив, що переговори можливі навіть без довіри до Кремля.

Не обов’язково довіряти комусь, щоб вести з ними переговори,

– сказав він.

Він також наголосив, що США будуть ретельно перевіряти будь-які домовленості, щоб забезпечити їхню надійність.

Як сказав Рональд Рейган: якщо ви не довіряєте, треба перевіряти. Ми будемо перевіряти, що будь-який мир, про який буде досягнуто домовленості, стане тривалим і міцним,

– додав міністр.

Гегсет закликав європейських союзників більше вкладати у власну безпеку. Він похвалив Польщу, яка у 2025 році планує витратити на оборону 4,7% ВВП.

