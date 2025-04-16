В то же время президент США Трамп разъяренно смотрел, как Европа "обнимает" Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что говорят в Politico о ссоре между Зеленским и Трампом

По данным издания, американский лидер считает, что поддержка украинского президента со стороны Европы является неуместной.

Там отмечают, что встреча Зеленского с Трампом была многообещающей, ведь накануне Украина и Соединенные Штаты "согласовали текст" соглашения по полезным ископаемым. В связи с этим появилась надежда, что украинский глава государства подпишет его в Вашингтоне.

В материале Politico также говорится о том, что команда Зеленского была полна энтузиазма и рассказывала журналистам о "значительном прорыве" в этом вопросе. В частности, высокопоставленный украинский чиновник в Брюсселе в интервью изданию сказал, что "это победа", ведь Зеленский встретился с Трампом раньше, чем Путин.

Тогда ожидалось, что президент подпишет с США соглашение, включит в него упоминания о гарантиях безопасности и впоследствии представит его европейским партнерам в Лондоне. Однако во время встречи американская и украинская стороны так и не смогли достичь согласия по этому вопросу.

После 40 минут спокойного разговора позиция Зеленского вызвала спор между лидерами.

Как высказывались о ссоре политиков в Европе

Европа была шокирована таким поворотом событий. Один из высокопоставленных дипломатов в Париже заявил, что "на очень человеческом уровне это показывает, что нет ничего святого".

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, который тогда находился в Португалии, узнал о скандале во время телеинтервью. После завершения эфира он немедленно просмотрел новости, сел в самолет до Парижа и позвонил Зеленскому прямо с борта.

Зато будущий канцлер Германии Фридрих Мерц узнал о событии, когда возвращался в Зауэрланд. Он сразу сделал несколько звонков и опубликовал пост в поддержку Зеленского. Три дня спустя Мерц сообщил руководству ХДС о масштабных сдвигах, в частности об ослаблении долгового ограничения и создании фонда на 500 миллиардов евро для обороны и стимулирования экономики.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми в то время вернулся из Вашингтона доволен результатами переговоров с Марко Рубио. Однако новости из Овального кабинета быстро затмили весь день.

Тогда как премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал публичных комментариев. Однако через несколько часов после скандала позвонил и Трампу, и Зеленскому.

На следующий день президент Украины прибыл в Лондон, где его на пороге Даунинг-стрит встретил и тепло обнял Стармер. Саммит в Лондоне британский премьер использовал для того, чтобы сплотить европейские страны вокруг инициативы по мирному плану, который они вместе с Макроном должны были представить Трампу.

После него Зеленский отправился на встречу с королем Чарльзом. В издании говорят, что этот жест имел большое политическое значение, ведь все знают, что Трамп очень любит семью британских монархов. Однако их саммит все еще готовят. Такой ход событий еще больше разозлил американского лидера.

В воскресенье вечером, 2 марта, украинский президент провел 72-минутное интервью в лондонском аэропорту Станстед. В нем он заявил, что до мирного соглашения еще "очень, очень далеко". Это выступление, по мнению некоторых чиновников, стало последней каплей. Вероятно, именно поэтому через сутки Трамп приостановил военную помощь Украине.

В Politico отмечают, что, несмотря на течение времени, дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина до сих пор пытаются уладить отношения между Трампом и Зеленским. Пока Стармер координировал усилия с обоими лидерами, французские дипломаты занимались подготовкой письма-примирения от Зеленского к Трампу.

В издании считают, что отношения между американским президентом и его украинским коллегой до сих пор на грани. А также отмечают, что Украина исчезла с первых полос, ведь внимание Трампа отвлекли пошлины, которые стали его новой одержимостью.