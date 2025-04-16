Водночас президент США Трамп розлючено дивився, як Європа "обіймає" Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Зеленський того дня чесно розповів, що думав, – Єрмак про суперечку в Овальному кабінеті

Що кажуть у Politico про сварку між Зеленським і Трампом

За даними видання, американський лідер вважає, що підтримка українського президента з боку Європи є недоречною.

Там зазначають, що зустріч Зеленського з Трампом була багатонадійною, адже напередодні Україна та Сполучені Штати "узгодили текст" угоди щодо корисних копалин. У зв'язку з цим з'явилася надія, що український глава держави підпише її у Вашингтоні.

У матеріалі Politico також йдеться про те, що команда Зеленського була сповнена ентузіазму та розповідала журналістам про "значний прорив" у цьому питанні. Зокрема, високопоставлений український чиновник у Брюсселі в інтерв'ю виданню сказав, що "це перемога", адже Зеленський зустрівся з Трампом раніше, ніж Путін.

Тоді очікувалося, що президент підпише зі США угоду, включить до неї згадки про гарантії безпеки та згодом представить її європейським партнерам у Лондоні. Проте під час зустрічі американська та українська сторони так і не змогли досягнути згоди щодо цього питання.

Після 40 хвилин спокійної розмови позиція Зеленського спричинила суперечку між лідерами.

Як висловлювалися про сварку політиків у Європі

Європа була шокована таким поворотом подій. Один з високопоставлених дипломатів у Парижі заявив, що "на дуже людському рівні це показує, що немає нічого святого".

Водночас президент Франції Еммануель Макрон, який тоді перебував у Португалії, дізнався про скандал під час телеінтерв’ю. Після завершення ефіру він негайно переглянув новини, сів у літак до Парижа і подзвонив Зеленському просто з борту.

Натомість майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дізнався про подію, коли повертався до Зауерланда. Він одразу зробив кілька дзвінків та опублікував пост на підтримку Зеленського. Три дні по тому Мерц повідомив керівництво ХДС про масштабні зрушення, зокрема про послаблення боргового обмеження й створення фонду на 500 мільярдів євро для оборони та стимулювання економіки.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі в той час повернувся з Вашингтона задоволений результатами переговорів із Марко Рубіо. Проте новини з Овального кабінету швидко затьмарили весь день.

Тоді як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уникнув публічних коментарів. Проте через кілька годин після скандалу зателефонував і Трампу, і Зеленському.

Наступного дня президент України прибув до Лондона, де його на порозі Даунінг-стріт зустрів та тепло обійняв Стармер. Саміт у Лондоні британський прем'єр використав для того, щоб згуртувати європейські країни навколо ініціативи щодо мирного плану, який вони разом із Макроном мали представити Трампу.

Після нього Зеленський вирушив на зустріч із королем Чарльзом. У виданні кажуть, що цей жест мав неабияке політичне значення, адже всі знають, що Трамп дуже любить родину британських монархів. Проте їхній саміт все ще готують. Такий хід подій ще більше розізлив американського лідера.

У неділю ввечері, 2 березня, український президент провів 72-хвилинне інтерв’ю в лондонському аеропорту Станстед. У ньому він заявив, що до мирної угоди ще "дуже, дуже далеко". Цей виступ, на думку деяких чиновників, став останньою краплею. Ймовірно, саме тому через добу Трамп призупинив військову допомогу Україні.

У Politico зазначають, що, попри плин часу, дипломати з Парижа, Лондона й Берліна досі намагаються залагодити відносини між Трампом і Зеленським. Поки Стармер координував зусилля з обома лідерами, французькі дипломати займались підготовкою листа-примирення від Зеленського до Трампа.

У виданні вважають, що відносини між американським президентом і його українським колегою досі на межі. А також зазначають, що Україна зникла з перших шпальт, адже увагу Трампа відвернули мита, які стали його новою одержимістю.