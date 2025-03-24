В интервью для TIME глава государства отметил, что украинцы взялись за оружие в начале полномасштабного вторжения, чтобы защитить собственное достоинство. По словам Зеленского, наш народ – очень эмоциональный, "когда речь идет о достоинстве, свободе и демократии, он восстает и объединяется", передает 24 Канал.

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Это было неожиданно со стороны США

Президент отметил, что украинцы надеялись увидеть во время его встречи с Трампом доказательство того, что США остаются союзником нашей страны.

Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или что не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины,

– объяснил Зеленский.

Украинское общество преимущественно одобрительно восприняло поведение президента в Овальном кабинете. Большинство американцев тоже продолжают положительно относиться к Зеленскому. И согласно опросу Ipsos, проведенного в середине марта, 60% респондентов заявили, что США должны поддержать стремление Украины вступить в НАТО. Три четверти американцев согласились с Зеленским, что Путину нельзя доверять.

К слову, президент Зеленский вспомнил, как приглашал Венса в Украину.