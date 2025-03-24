Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским начались в 2019 году. С тех пор они прошли испытания началом войны в Украине, перевыборами Трампа и прошломесячным напряженным разговором в Овальном кабинете, во время которого Зеленского обвинили в "неуважении" к самому могущественному союзнику Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Ключевые моменты, которые сформировали отношения Трампа и Зеленского

"Идеальный" телефонный звонок

Один из первых разговоров Зеленского с Трампом состоялся в июле 2019 года, через несколько месяцев после вступления Зеленского в должность.

Во время 30-минутного телефонного звонка американский лидер намекнул, что в обмен на дальнейшую военную поддержку Украины Зеленский должен помочь запустить расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера.

Союзники Трампа утверждали, что Байден лоббировал увольнение украинского генпрокурора, чтобы заблокировать расследование компании Burisma, где Хантер Байден входил в совет директоров.

Этот разговор стал основанием для первого импичмента Трампа в декабре 2019 года Палатой представителей, контролируемой демократами, по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

Трамп отрицал правонарушения и назвал этот звонок "идеальным". Сенат его оправдал.

Во время первой личной встречи с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года Зеленский заявил, что "шантажа не было".

Начало войны

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, вызвав крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Администрация Байдена сделала военную и политическую поддержку Украины основой внешней политики США, выделяя огромные суммы на военную помощь.

Трамп назвал войну "ужасной" и заявил, что молится за украинцев. Он даже похвалил Зеленского за его храбрость, когда тот остался в Киеве.

Накануне выборов 2024 года Трамп заявил, что сможет остановить войну за 24 часа, даже до вступления в должность. Зеленский, сомневаясь в этом заявлении, пригласил Трампа в Украину в ноябре 2023 года. "Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты – не более, чтобы объяснить ему, что за это время невозможно закончить войну", – сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он также выразил сомнения относительно поддержки Украины со стороны Трампа, если тот вернется в Белый дом.

Встреча перед выборами в США

За месяц до победы Трампа на выборах Зеленский встретился с ним в Trump Tower в Нью-Йорке.

Эта встреча состоялась после того, как Зеленский сказал в интервью The New Yorker, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну".

В Нью-Йорке они обсуждали возможность прекращения войны. После встречи Трамп заявил Fox News, что Зеленский хочет прекращения боевых действий.

Зеленский снова пригласил Трампа посетить Украину, и тот согласился.

"Диктатор без выборов"

После инаугурации Трампа вроде бы началась работа над соглашением о прекращении огня. В феврале Зеленский сообщил, что работает с командой Трампа, подчеркивая роль США в обеспечении мира.

Однако отношения быстро ухудшились после переговоров между США и Россией в Эр-Рияде без участия Украины.

Эту встречу в Киеве резко раскритиковали, а Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать переговорам "легитимности".

После этого Трамп начал обвинять Украину в начале войны и заявил, что Зеленский "лучше пусть торопится, потому что иначе у него не будет страны". Впоследствии он назвал Зеленского "диктатором без выборов" – намек на перенос всеобщих выборов в Украине из-за войны.

Он также повторил утверждение о низком рейтинге Зеленского и заявил о "растрате" американской помощи.

Та самая встреча в Овальном кабинете

Несмотря на напряженность, в феврале казалось, что отношения между Трампом и Зеленским снова налаживаются. Украина объявила о желании подписать соглашение с США по полезным ископаемым на сумму 500 миллиардов долларов.

Однако во время встречи в Овальном кабинете произошла ссора перед телекамерами, и визит Зеленского пришлось сократить.

Последние 10 минут почти 45-минутной встречи превратились в напряженный спор, который начался с того, что вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности. Когда украинский президент попытался возразить, Трамп перебил его и сказал, что он играет в азартные игры с жизнями миллионов людей. Вы рискуете Третьей мировой войной, и то, что вы делаете, – это большое неуважение к стране, которая поддерживала вас гораздо больше, чем многие считают нужным", – разошелся Трамп.