Масштабную дезинформационную кампанию России против Украины в Австрии удалось выявить после задержания одной из ее участниц – гражданки Болгарии, передает 24 Канал со ссылкой на DSN (Управление государственной защиты и разведки.

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Агентурная группа действовала еще с 2022 года

DSN узнала об этой разведывательной операции после анализа носителей данных, изъятых во время обыска у подозреваемой болгарки в декабре прошлого года. Дальнейшее расследование показало, что уже через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину начала действовать агентурная группа, работавшая на российскую спецслужбу. В начале 2022 года она планировала масштабную дезинформационную кампанию в немецкоязычных странах, в частности в Австрии.

Главной целью этой дезинформационной группы было формирование негативного отношения к Украине и президенту Владимиру Зеленскому, а также создание благоприятного имиджа России. Для этого использовались как онлайн-методы (публикации в медиа), так и офлайн-акции, такие как расклейка наклеек и граффити. Их визуальный стиль и содержание должны были создавать впечатление, что за этими действиями стоят украинские активисты.

Однако на самом деле организаторы кампании использовали элементы, которые вызывают резкое отторжение в обществе, в частности крайне правые символы, националистические заявления и шифрованные послания.

Анализ изъятых у подозреваемой болгарки данных обнаружил в чатах детальные планы деятельности агентурной группы, управляемой из России. По имеющимся данным, она играла значительную роль как разведывательный контакт, получала материалы для проведения акций и занималась их распространением в Германии и Австрии по заданию российских спецслужб.

Подозреваемая документировала выполненные акции, а отчеты передавала сообщникам в России и Великобритании. Она призналась, что с 2022 года работала на эту группу.