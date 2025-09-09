Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.
Що сказав Вітакер про мирну угоду?
Вітакер стверджує, що основа угоди уже існує.
Яка б не була ця угода, чи захист російських церков, чи російськомовних громадян в Україні, я думаю, що зараз вже існує певна основа,
– заявив він.
Американський дипломат також вважає, що причини російської агресії, озвучені диктатором Путіним, ґрунтуються на викривленій історії.
"Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії", – сказав він.
Що Вітакер назвав основою мирної угоди?
Вітакер назвав "основою для майбутньої мирної угоди" – заморозку лінії фронту в обмін на гарантії безпеки для України. Посол заявив, що Україна нібито готова погодитися на цю умову.
Водночас Вітакер вважає, що в Україну потрібно відправити миротворців або інструкторів. На його думку, така гарантія безпеки сприятиме тому, що президент Зеленський швидше укладе угоду.
До слова, раніше Путін заявляв Трампу, що хоче отримати увесь Донбас в обмін замороження війни на Запоріжжі та Херсонщині.