Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Хто вестиме переговори зі США від України?

На нових перемовинах Україну представлятимуть:

начальник Генштабу,

представники МЗС,

секретар РНБО,

представники розвідки.

І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип,

– сказав Зеленський.

Зустрічі з американською стороною відбудуться "вже найближчим часом", однак точних дат президент не назвав.

Відбудуться переговори США та Росії