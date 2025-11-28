Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Дивіться також США передали Росії проєкт мирного плану, – Пєсков

Хто вестиме переговори зі США від України?

На нових перемовинах Україну представлятимуть:

  • начальник Генштабу,
  • представники МЗС,
  • секретар РНБО,
  • представники розвідки.

І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип,
– сказав Зеленський.

Зустрічі з американською стороною відбудуться "вже найближчим часом", однак точних дат президент не назвав.

Відбудуться переговори США та Росії

  • Окрім переговорів з Україною, США планують зустрітися із росіянами. Це уже підтвердив сам диктатор Путін. За його словами, переговори відбудуться в першій половині наступного тижня.

  • Перемовниками з боку Росії будуть Володимир Мединський, Юрій Ушаков та представники російського МЗС, а з американської сторони очікується участь спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Як сказав Путін, "діалог з ним йде без лайки та плювків".

  • Зустріч пройде у Москві. У цей же час міністр армії США Ден Дрісколл має зустрітися з українською стороною у Києві.