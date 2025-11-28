Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Кто будет вести переговоры с США от Украины?

На новых переговорах Украину будут представлять:

начальник Генштаба,

представители МИД,

секретарь СНБО,

представители разведки.

И когда у нас у всех есть такой внешний вызов – война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип,

– сказал Зеленский.

Встречи с американской стороной состоятся "уже в ближайшее время", однако точных дат президент не назвал.

