Проте не всі в адміністрації Трампа погоджувалися на такий сценарій. Професор американістики Скотт Лукас детально пояснив 24 Каналу, як Україна опинилася за крок від катастрофи у мирному процесі і хто у США запобіг цьому, відновивши підтримку Києва.

З кого почалась антиукраїнська політика у США?

Видання The New York Times опублікувало статтю, де мовилось про політичний розкол у команді Трампа. Зокрема журналісти виклали невідомі раніше факти про українське питання, яке було чи не найголовнішим для США увесь 2025 рік.

Ключовою людиною, яка запустила антиукраїнський, я б навіть сказав прокремлівський, курс був не Дональд Трамп, а віцепрезидент Джей Ді Венс. Коли він вступив на посаду, розставив політичних призначенців, пов'язаних з ним, у всіх політичних відомствах. Команда Венса розгорнула стратегію припинити будь-яку підтримку України і почати прямі переговори з Росією,

– зауважив Скотт Лукас.

Зокрема, тоді у Пентагоні влаштували нібито перегляд військової допомоги Україні. Цим питанням займався заступник міністра оборони США з політики Елбридж Колбі. Він, до слова, ще до свого призначення був противником підтримки України.

У підсумковому звіті Колбі написав, що адміністрація Трампа має зупинити військову допомогу для Києва. Ба більше, він переконував, що майже 4 мільярди доларів, які санкціонувала адміністрація Байдена на підтримку України, але не встигла використати, потрібно заморозити.

"Це був перший крок антиукраїнської політики Венса. Сталося це одночасно з іншою важливою подією. Тоді Кіт Келлог розробив план, де мовилося про необхідність переговорів для зупинки війни, а паралельно з цим США мали б підтримувати Україну. Після того Трамп відсторонив Келлога від переговорів з Росією. Очевидно, що план Келлога відкинули, Венс отримав перевагу, після чого почався прямий діалог американців та росіян", – пояснив експерт.

Хто відстояв Україну на переговорах?

Незадовго після цього відбулося спілкування очільника Пентагону Піта Гегсета з головнокомандувачем Збройних сил США в Європі й НАТО генералом Крістофером Каволі. Той сказав, що США не можуть покинути Україну, адже це ставить під загрозу і Європу. За це Гегсет розізлився і згодом вимагав звільнити Каволі. Кілька місяців потому він і справді полишив посаду.

Отже, Гегсет та інші чиновники намагалися повністю зупинити підтримку України. Потім Венс на Мюнхенській конференції заявив, що США більше не підтримують безпеку Європи. Два тижні потому Венс влаштував засідку Зеленському у Білому домі. Виникає логічне запитання: якщо все було так, чому Кремль не отримали капітуляцію України в той момент? Все тому, що Кремль перегнув палицю і зайшов занадто далеко,

– відзначив Лукас.

Відчувши присмак перемоги, Володимир Путін захотів більшого: позбутися уряду Зеленського та забрати ще більше територій. Саме тоді деякі американські чиновники зрозуміли, що це заходить занадто далеко. Допустити повного захоплення України та подальше наближення Росії до країн Європи вони не могли.

"Серед цих чиновників був держсекретар Марко Рубіо, а також військові США. Коли Гегсет та його люди спробували перекрити допомогу Україні, військові дали відсіч. У підсумку ці спроби таки провалися. Частину допомоги з адміністрації Байдена доставили Україні, а потім з'явилась і система PURL", – пояснив експерт.

Також США відновили обмін даними з Україною. Що важливо, тоді ЦРУ підтримали атаки України всередині Росії, надаючи для цього відповідні розвіддані. Тож поїздка Путіна на Аляску була спробою відновити прихильність Трампа, повернути його до позиції проти України. Однак Путін знову вимагав забагато і вкотре його план провалився.

