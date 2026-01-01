Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Що прогнозують аналітики на 2026 рік?

Аналітики починають з того, що зазначають, що люди нібито живуть у світі Дональда Трампа. На їхню думку, президент США – головний руйнівник, що формуватиме світові справи поки залишатиметься в Білому домі.

250-річчя Америки

У 2026 році США святкують 250 років із дня незалежності. Демократи та республіканці по-різному оцінюють минуле та майбутнє країни. Проміжні вибори у листопаді, за словами аналітиків, покажуть, чи вплинуть ці різні погляди на політику Трампа. Проте зміна складу Палати представників може не змінити його методи управління.

Геополітичний дрейф

Світовий порядок, заснований на правилах, продовжує руйнуватися, за даними видання. "Коаліції охочих" укладатимуть угоди у сфері оборони, торгівлі та клімату. Америка та Китай керуватимуть транзакційними підходами, замість глобальних ідеологічних парадигм.

Чи очікувати мир у новому році?

На думку аналітиків, війни в Україні, Судані та М'янмі продовжаться. Росія та Китай нібито випробовують відданість США своїм союзникам, створюючи загрозу у "сірій зоні". Прогнозують, що напруженість ростиме в Арктиці, кіберпросторі та на морському дні.

Які виклики варто очікувати Європі?

Аналітики вважають, що Європа має одночасно збільшувати витрати на оборону, утримати Сполучені Штати на своєму боці, стимулювати економіку та боротися з дефіцитами. Політика жорсткої економії може посилити підтримку ультраправих партій. Країни ЄС прагнуть залишатися лідерами вільної торгівлі та зелених технологій, але робити все одночасно складно.

Можливості Китаю

Зазначається, що Китай використовує політику Трампа "Америка понад усе" для посилення глобального впливу. Проте у Китаї є й внутрішні проблеми такі, як дефляція та уповільнення зростання.

Він (Китай – 24 Канал) представить себе, як більш надійний партнер, особливо на глобальному півдні, де він укладає низку торгівельних угод,

– йдеться в матеріалі.

Глобальні економічні ризики

Економіка США поки найкраще витримує тарифи Трампа, але глобальне зростання сповільнюється, пишуть аналітики. Заміна Джерома Пауелла на чолі Федеральної резервної системи може підсилити політичне протистояння на ринку облігацій.

Що буде зі штучним інтелектом і робочими місцями?

Інвестиції в штучний інтелект ростуть, що приховує економічну слабкість США і викличе занепокоєння щодо робочих місць. Зазначається, крах не означатиме, що технологія не має реальної цінності. Проте це може мати широкий економічний вплив.

Зміни клімату

Обмежити потепління до 1,5 градусів навряд чи вдасться. Причино видання назвало те, що "Трамп ненавидить відновлювані джерела енергії". Водночас чисті технології процвітають на глобальному півдні. Компанії досягатимуть кліматичних цілей, часто не афішуючи цього через "гнів Трампа". "За геотермальною енергією варто стежити", – додали аналітики.

Спорт і препарати для продуктивності

Чемпіонат світу з футболу та великі спортивні події спільно приймають Америка, Канада та Мексика, чиї відносини напружені. Крім того, за словами аналітиків, поява дешевших препаратів GLP-1 для схуднення та підвищення продуктивності викликає етичні дискусії, зокрема серед спортсменів.

