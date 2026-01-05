Однако не все в администрации Трампа соглашались на такой сценарий. Профессор американистики Скотт Лукас подробно объяснил 24 Каналу, как Украина оказалась в шаге от катастрофы в мирном процессе и кто в США предотвратил это, восстановив поддержку Киева.
С кого началась антиукраинская политика в США?
Издание The New York Times опубликовало статью, где говорилось о политическом расколе в команде Трампа. В частности журналисты изложили неизвестные ранее факты об украинском вопросе, который был едва ли не самым главным для США весь 2025 год.
Ключевым человеком, который запустил антиукраинский, я бы даже сказал прокремлевский, курс был не Дональд Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс. Когда он вступил в должность, расставил политических назначенцев, связанных с ним, во всех политических ведомствах. Команда Вэнса развернула стратегию прекратить любую поддержку Украины и начать прямые переговоры с Россией,
– отметил Скотт Лукас.
В частности, тогда в Пентагоне устроили якобы пересмотр военной помощи Украине. Этим вопросом занимался заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби. Он, к слову, еще до своего назначения был противником поддержки Украины.
В итоговом отчете Колби написал, что администрация Трампа должна остановить военную помощь для Киева. Более того, он убеждал, что почти 4 миллиарда долларов, которые санкционировала администрация Байдена на поддержку Украины, но не успела использовать, нужно заморозить.
"Это был первый шаг антиукраинской политики Вэнса. Произошло это одновременно с другим важным событием. Тогда Кит Келлог разработал план, где говорилось о необходимости переговоров для остановки войны, а параллельно с этим США должны были бы поддерживать Украину. После того Трамп отстранил Келлога от переговоров с Россией. Очевидно, что план Келлога отвергли, Вэнс получил преимущество, после чего начался прямой диалог американцев и россиян", – объяснил эксперт.
Кто отстоял Украину на переговорах?
Незадолго после этого состоялось общение главы Пентагона Пита Гегсета с главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе и НАТО генералом Кристофером Каволи. Тот сказал, что США не могут покинуть Украину, ведь это ставит под угрозу и Европу. За это Хегсет разозлился и впоследствии потребовал уволить Каволи. Несколько месяцев спустя он действительно оставил должность.
Итак, Гегсет и другие чиновники пытались полностью остановить поддержку Украины. Затем Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что США больше не поддерживают безопасность Европы. Две недели спустя Вэнс устроил засаду Зеленскому в Белом доме. Возникает логичный вопрос: если все было так, почему Кремль не получили капитуляцию Украины в тот момент? Все потому, что Кремль перегнул палку и зашел слишком далеко,
– отметил Лукас.
Почувствовав привкус победы, Владимир Путин захотел большего: избавиться от правительства Зеленского и забрать еще больше территорий. Именно тогда некоторые американские чиновники поняли, что это заходит слишком далеко. Допустить полного захвата Украины и дальнейшее приближение России к странам Европы они не могли.
"Среди этих чиновников был госсекретарь Марко Рубио, а также военные США. Когда Гегсет и его люди попытались перекрыть помощь Украине, военные дали отпор. В итоге эти попытки таки провалились. Часть помощи из администрации Байдена доставили Украине, а потом появилась и система PURL", – пояснил эксперт.
Также США возобновили обмен данными с Украиной. Что важно, тогда ЦРУ поддержали атаки Украины внутри России, предоставляя для этого соответствующие разведданные. Поэтому поездка Путина на Аляску была попыткой восстановить благосклонность Трампа, вернуть его к позиции против Украины. Однако Путин снова требовал слишком много и в очередной раз его план провалился.
Что в США сейчас говорят о войне в Украине?
Недавно Дональд Трамп снова заявил, что сможет положить конец войне России против Украины. Он выразил надежду, что мирное соглашение удастся подписать "в ближайшем будущем".
Также американский президент подчеркнул, что ничего не тратит на войну в Украине, а наоборот зарабатывает через продажу оружия Европе, которое потом передают Киеву. Более того, Трамп утверждает, что при его второй каденции США уже удалось вернуть значительную часть средств, потраченных на помощь Украине. Это якобы стало возможным благодаря соглашению о редкоземельных металлах, которое подписали в 2025 году.
В то же время Трамп сказал, что он "не в восторге от Путина", ведь тот убивает много людей.