Как Трамп хочет вернуть средства?

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что сейчас Вашингтон ничего не тратит на войну в Украине, а наоборот, еще и зарабатывает, в отличие от времен бывшего президента Джо Байдена.

Мы зарабатываем деньги. Байден дал 350 миллиардов долларов, просто раздал их,

– отметил глава Белого дома.

Зато, по словам Трампа, во время его второго президентского срока США уже удалось вернуть значительную часть средств, потраченных на помощь Украине. Сделать это якобы удалось благодаря соглашению о редкоземельных металлах, подписанном в 2025 году. Впрочем, похоже, что аппетиты Вашингтона оно не утолило.

Мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам сейчас платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят,

– подчеркнул Трамп.

Как США помогают Украине?

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что США больше не будут выделять помощь Украине в войне против России. Более того, он уверял, что предыдущая поддержка якобы "причинила вред" США.

Посмотрите на вред, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО,

– подчеркнул Трамп.

Во всем Трамп обвиняет Байдена и уверен, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы он был президентом США в 2022 году.

Заметьте! Из-за нежелания Трампа финансировать Украину НАТО совместно с США запустили инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которой европейские партнеры закупают приоритетное американское вооружение для нужд ВСУ. Сейчас к ней уже присоединились 24 страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

