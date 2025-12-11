Какую помощь утвердили для Украины?

Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA), утвержден Конгрессом, предусматривает оборонный бюджет в размере 900 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Среди прочего в нем заложены средства на поддержку Украины:

800 миллионов долларов – по 400 миллионов на 2026 и на 2027 годы;

Средства выделят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей американские компании для производства оружия для украинской армии.

После утверждения Палатой представителей законопроект отправится на голосование в Сенат, а дальше – на подпись президента.

Обратите внимание! Закон NDAA разрешает программы Пентагона, но не финансирует их. Для этого необходим отдельный бюджетный закон для 2026 финансового года.

Что законопроект предусматривает для Европы?

Несмотря на громкие угрозы Трампа пересмотреть отношения США и Европы и ослабить связи Вашингтона с традиционными союзниками по НАТО, новый законопроект направлен на укрепление безопасности европейского континента, пишет The Guardian.

В документе предусмотрен ряд положений для обороны Европы:

Он полностью поддерживает Инициативу безопасности Балтии;

Выделяет 175 миллионов долларов для поддержки обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Запрещает уменьшать количество американских военных в Европе ниже 76 тысяч дольше чем на 45 дней;

Блокирует вывод ключевого вооружения из Европы;

Запрещает командующему Европейским командованием США отказываться от титула Верховного главнокомандующего НАТО.

Кроме того, законопроект усиливает традиционные приоритеты безопасности США. Он вводит новые ограничения на возможное сокращение 28 500 американских военных в Южной Корее, тем самым посылая сигнал поддержки Сеулу.

Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают американскую силу, защищают нашу родину, поддерживают союзников и гарантируют, что США будут оставаться самой мощной военной силой в мире,

– заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Стоит знать! Белый дом поддержал законопроект, а Трамп заявил, что подпишет NDAA, как только он попадет на его стол.

Что Трамп говорил о Европе и Украине?