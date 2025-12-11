Яку допомогу затвердили для України?

Закон про національну оборону на 2026 рік (NDAA), затверджений Конгресом, передбачає оборонний бюджет у розмірі 900 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Серед іншого у ньому закладені кошти на підтримку України:

800 мільйонів доларів – по 400 мільйонів на 2026 та на 2027 роки;

Кошти виділять у межах Ініціативи сприяння безпеці України, що фінансує американські компанії для виробництва зброї для української армії.

Після затвердження Палатою представників законопроєкт відправиться на голосування до Сенату, а далі – на підпис президента.

Зауважте! Закон NDAA дозволяє програми Пентагону, але не фінансує їх. Для цього необхідний окремий бюджетний закон для 2026 фінансового року.

Що законопроєкт передбачає для Європи?

Попри гучні погрози Трампа переглянути відносини США та Європи та послабити зв’язки Вашингтона з традиційними союзниками по НАТО, новий законопроєкт спрямований на зміцнення безпеки європейського континенту, пише The Guardian.

У документі передбачена низка положень для оборони Європи:

Він повністю підтримує Ініціативу безпеки Балтії;

Виділяє 175 мільйонів доларів для підтримки оборони Латвії, Литви та Естонії.

Забороняє зменшувати кількість американських військових у Європі нижче за 76 тисяч довше ніж на 45 днів;

Блокує виведення ключового озброєння з Європи;

Забороняє командувачу Європейським командуванням США відмовлятися від титулу Верховного головнокомандувача НАТО.

Окрім того, законопроєкт посилює традиційні пріоритети безпеки США. Він вводить нові обмеження на можливе скорочення 28 500 американських військових у Південній Кореї, тим самим надсилаючи сигнал підтримки Сеулу.

Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють американську силу, захищають нашу батьківщину, підтримують союзників і гарантують, що США залишатимуться найпотужнішою військовою силою у світі,

– заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Варто знати! Білий дім підтримав законопроєкт, а Трамп заявив, що підпише NDAA, щойно він потрапить на його стіл.

Що Трамп говорив про Європу та Україну?