Об этом сообщили в Reuters.
Смотрите также Зеленский отреагировал на прекращение огня в Иране и обратился к России
Что говорят в России о трехсторонних переговорах?
Как передает издание, представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля поддержал временное перемирие между США и Ираном. По его словам, в России приветствуют решение не двигаться дальше по пути вооруженной эскалации.
Журналисты спросили у Пескова, будет ли способствовать ситуация на Ближнем Востоке продолжению трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией. Он ответил, что надеется на то, что американская сторона будет иметь больше времени и возможностей для встречи в таком формате в ближайшем будущем.
Россия говорила о приостановлении переговоров с Украиной, когда в Иране начались боевые действия.
А вообще трехсторонние переговоры стартовали еще в 2025 году в Стамбуле. Последние встречи с участием США проходили в Абу-Даби и Женеве, но не имели существенного прогресса, напомнило издание.
Как на прекращение огня отреагировала Украина?
Ночью 8 апреля США и Иран якобы достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. В обмен на это американский президент Дональд Трамп требовал открыть Ормузский пролив.
Президент Украины Владимир Зеленский считает решение о тишине на Ближнем Востоке правильным. По его словам, это сохраняет жизни людей, останавливает разрушение городов и обеспечивает нормальную работу инфраструктуры.
В то же время украинский лидер напомнил, что Украина всегда призывала прекратить огонь в войне, что ведет Россия в Европе. Более того, Зеленский заверил, что его страна будет отвечать зеркально на прекращение ударов агрессора.