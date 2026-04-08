Дивіться також Зеленський відреагував на припинення вогню в Ірані та звернувся до Росії
Що кажуть у Росії про тристоронні переговори?
Як передає видання, речник Кремля Дмитро Пєсков 8 квітня підтримав тимчасове перемир'я між США та Іраном. За його словами, в Росії вітають рішення не рухатися далі способом збройної ескалації.
Журналісти запитали в Пєскова, чи сприятиме ситуація на Близькому Сході продовженню тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Він відповів, що сподівається на те, що американська сторона матиме більше часу та можливостей для зустрічі в такому форматі в найближчому майбутньому.
Росія казала про призупинення переговорів з Україною, коли в Ірані розпочалися бойові дії.
А взагалі тристоронні переговори стартували ще у 2025 році в Стамбулі. Останні зустрічі за участі США проходили в Абу-Дабі та Женеві, але не мали суттєвого прогресу, нагадало видання.
Як на припинення вогню відреагувала Україна?
Уночі 8 квітня США та Іран нібито досягли домовленості про двотижневе припинення вогню. В обмін на це американський президент Дональд Трамп вимагав відкрити Ормузьку протоку.
Президент України Володимир Зеленський вважає рішення про тишу на Близькому Сході правильним. За його словами, це зберігає життя людей, зупиняє руйнування міст та забезпечує нормальну роботу інфраструктури.
Водночас український лідер нагадав, що Україна завжди закликала припинити вогонь у війні, що веде Росія в Європі. Ба більше, Зеленський запевнив, що його країна відповідатиме дзеркально на припинення ударів агресора.