Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також Зеленський відреагував на припинення вогню в Ірані та звернувся до Росії

Що кажуть у Росії про тристоронні переговори?

Як передає видання, речник Кремля Дмитро Пєсков 8 квітня підтримав тимчасове перемир'я між США та Іраном. За його словами, в Росії вітають рішення не рухатися далі способом збройної ескалації.

Журналісти запитали в Пєскова, чи сприятиме ситуація на Близькому Сході продовженню тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Він відповів, що сподівається на те, що американська сторона матиме більше часу та можливостей для зустрічі в такому форматі в найближчому майбутньому.

Росія казала про призупинення переговорів з Україною, коли в Ірані розпочалися бойові дії.

А взагалі тристоронні переговори стартували ще у 2025 році в Стамбулі. Останні зустрічі за участі США проходили в Абу-Дабі та Женеві, але не мали суттєвого прогресу, нагадало видання.

Як на припинення вогню відреагувала Україна?