Про це повідомили в Reuters.

Що кажуть у Росії про тристоронні переговори?

Як передає видання, речник Кремля Дмитро Пєсков 8 квітня підтримав тимчасове перемир'я між США та Іраном. За його словами, в Росії вітають рішення не рухатися далі способом збройної ескалації.

Журналісти запитали в Пєскова, чи сприятиме ситуація на Близькому Сході продовженню тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Він відповів, що сподівається на те, що американська сторона матиме більше часу та можливостей для зустрічі в такому форматі в найближчому майбутньому.

Росія казала про призупинення переговорів з Україною, коли в Ірані розпочалися бойові дії.

А взагалі тристоронні переговори стартували ще у 2025 році в Стамбулі. Останні зустрічі за участі США проходили в Абу-Дабі та Женеві, але не мали суттєвого прогресу, нагадало видання.

Як на припинення вогню відреагувала Україна?

  • Уночі 8 квітня США та Іран нібито досягли домовленості про двотижневе припинення вогню. В обмін на це американський президент Дональд Трамп вимагав відкрити Ормузьку протоку.

  • Президент України Володимир Зеленський вважає рішення про тишу на Близькому Сході правильним. За його словами, це зберігає життя людей, зупиняє руйнування міст та забезпечує нормальну роботу інфраструктури.

  • Водночас український лідер нагадав, що Україна завжди закликала припинити вогонь у війні, що веде Росія в Європі. Ба більше, Зеленський запевнив, що його країна відповідатиме дзеркально на припинення ударів агресора.