Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі Radio NV.

Що у Раді кажуть про завершення війни з Росією?

Федір Веніславський зауважив, що наближення завершення війни стає все більш помітним та спричиняє певні зміни в політичному ландшафті. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в парламенті спостерігалася повна консолідація всіх політичних сил, коли йшлося про питання безпеки, оборони та обороноздатності країни.

З перших днів війни, з перших годин війни, скажімо так, коли мова йшла про сектор безпеки оборони, про обороноздатність, була повна консолідація залу. Просто зараз вже, коли очевидно, що війна йде до завершення, хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку, вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах,

– сказав політик.

Народний депутат зауважив, що попри ці зміни, коли йдеться про рішення, які стосуються військових, парламент залишається консолідованим і ухвалює необхідні постанови без жодних проблем.

Що про завершення війни кажуть у світі?