Часто говорят о немецком, корейском и финском сценариях завершения войны. Историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал 24 Каналу, что эти варианты не имеют большого смысла. Он объяснил, что их трудно сравнить с украинской проблемой из-за того, что Россия имеет на мне не только оккупацию территорий, но и уничтожение нашей национальной идентичности.

Смотрите также Тяжелый год потерь и надежд в ожидании мира: как Украина устояла в 2024 и что нас ждет в 2025

Реальный сценарий завершения войны

По мнению Ярослава Грицака, Украине надо брать в пример израильский сценарий. Наше государство может согласиться на перемирие, но мы должны понимать, что это только передышка и возможность для того, чтобы развивать свои военные мощности в случае новой войны.

Для меня мир означает только одну ситуацию. Ситуацию, когда Россия или не сможет, или не захочет больше воевать. Только такой мир возможен,

– подчеркнул доктор исторических наук.

Это можно достичь на поле боя и на дипломатическом фронте, однако, по словам Грицака, главное достижение и инструмент, чтобы был мир – это вхождение Украины в западный мир, в Европейский Союз и, самое главное, в НАТО.

Получит ли Украина стабильные гарантии безопасности

Доктор исторических наук считает, что пока неизвестно, действительно ли партнеры Украины готовы предоставить реальные гарантии безопасности нашему государству.

Политики могут делать любые заявления и полагаться на любые документы. Вопрос, есть ли политическая воля придерживаться этих документов? Пока я этой воли не вижу. Но все-таки, мы понимаем, что нам надо стабильные гарантии, а это – НАТО,

– высказался он.

Вероятно, Украина не станет членом Альянса в 2025 году. Ярослав Грицак привел пример, что финны вступили в НАТО не сразу после завершения войны, ведь это долговременная цель.

Однако членство Украины в НАТО не является какой-то прихотью, не является просто желанием жить лучше. Это решение главного вопроса собственной безопасности, который Украина, к сожалению, не может решить последние 300 – 400 лет,

– подчеркнул доктор исторических наук.

Отметим, США пока не готовы предоставить Украине гарантии безопасности через вступление в НАТО, но рассматривают альтернативные варианты. Политолог Сэмюэль Чарап предлагает ориентироваться на исторические примеры двусторонних обязательств в сфере безопасности, таких как соглашения США с Южной Кореей или Израилем.