Недавно президент Зеленский согласовал назначение нового представителя Украины при ООН. Им стал Андрей Мельник. В интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost дипломат высказался относительно перспектив вступления нашей страны в НАТО, передает 24 Канал.

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Надо обязать Запад военно защищать Украину

Союзники неоднократно подчеркивали, что пока продолжается война, членство Украины в Альянсе невозможно. Андрей Мельник подчеркнул, что этот вопрос остается на столе.

Впрочем, сейчас для Киева важно получить промежуточное решение от партнеров до полноценного вступления в НАТО. Речь идет о гарантиях безопасности.

Дипломат отметил, что эти гарантии должны выйти "за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года".

Наши партнеры должны тщательно прописать, какими военными средствами они будут защищать Украину, если Россия на нее снова нападет,

– заявил постпред.

По его словам, соглашение о гарантиях безопасности может быть как двустороннее, так и многостороннее. Главное, чтобы оно обязывало западных союзников оборонять Украину, если Россия снова на нее будет посягать.

Мельник не исключает, что эти гарантии могут быть частью возможного большого мирного договора с Москвой.

К слову, Foreign Affairs проанализировали, какие гарантии безопасности США и ЕС могут предложить Украине вместо вступления в НАТО. Аналитик Чарап акцентирует на важности стратегического вооружения Украины и сохранения санкций против России для обеспечения длительного мира.