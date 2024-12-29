Нещодавно президент Зеленський погодив призначення нового представника України при ООН. Ним став Андрій Мельник. В інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost дипломат висловився щодо переспектив вступу нашої країни в НАТО, передає 24 Канал.

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Треба зобов'язати Захід військово захищати Україну

Союзники неодноразово підкреслювали, що поки триває війна, членство України в Альянсі неможливе. Андрій Мельник підкреслив, що це питання залишається на столі.

Втім, наразі для Києва є важливим отримати проміжне рішення від партнерів до повноцінного вступу в НАТО. Йдеться про гарантії безпеки.

Дипломат наголосив, що ці гарантії мають вийти "за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року".

Наші партнери мають ретельно прописати, якими військовими засобами вони будуть захищати Україну, якщо Росія на неї знову нападе,

– заявив постпред.

За його словами, угода про гарантії безпеки може бути як двостороння, так і багатостороння. Головне, щоб вона зобов'язувала західних союзників обороняти Україну, якщо Росія знову на неї зазіхатиме.

Мельник не виключає, що ці гарантії можуть бути частиною можливого великого мирного договору з Москвою.

До слова, Foreign Affairs проаналізували, які гарантії безпеки США та ЄС можуть запропонувати Україні замість вступу в НАТО. Аналітик Чарап акцентує на важливості стратегічного озброєння України та збереження санкцій проти Росії для забезпечення тривалого миру.