Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Сэмюэля Чарапа, старшего политолога аналитического центра RAND Corporation и эксперта по российской политике, для издания для Foreign Affairs.

Интересно НАТО планирует увеличить присутствие в Украине в следующем году

Что могут предложить Украине как альтернативу вступлению в НАТО

Чарап пишет, что вступление Украины в НАТО потребует одобрения всех 32 стран-членов Альянса. Ожидается, что этот процесс будет длительным, возможно, займет месяцы, и будет зависеть от внедрения Украиной различных реформ, не связанных с продолжающейся войной.

Политолог отмечает, что существуют альтернативные методы предоставления Украине гарантий безопасности, которые могут оказаться более эффективными. В публикации подчеркивается, что со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты часто брали на себя двусторонние обязательства в сфере безопасности с союзниками и партнерами в постконфликтных сценариях. Исторические примеры включают обязательства, взятые перед Южной Кореей после Корейской войны и перед Израилем после войны Судного дня 1973 года.

Эти подходы, которые помогли создать длительные периоды относительной стабильности и мира, могли бы стать моделями того, что может быть предложено Украине на будущих переговорах,

– говорится в публикации.

Другим видом гарантии безопасности может стать возможное членство Украины в ЕС. Если Украина присоединится к Евросоюзу, она сможет воспользоваться положением о взаимопомощи, которое обязывает страны-члены ЕС оказывать помощь и поддержку любому члену, который стал жертвой вооруженной агрессии.

Кроме того, аналитик подчеркивает важность того, чтобы союзники Украины стратегически продумали, как эффективно вооружить Украину с целью установления длительного мира в регионе.

"Если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", – пишет Чарап.

Эксперты отмечают важность наложения долговременных последствий на агрессию Кремля, чтобы удержать Россию и другие страны от вторжения на территорию их соседей. Несмотря на ожидания, что президент Путин объявит о победе после завершения боевых действий, аналитик Чарап настаивает на том, что у международного сообщества не должно сложиться впечатление, что Россия не столкнулась ни с какими последствиями за свои действия.

С этой целью он предлагает Западу рассмотреть возможность сохранения определенных санкций и экспортного контроля как долгосрочных мер – потенциально до полного вывода российских войск из Украины.