Какой сценарий окончания войны может ждать Украину?

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase считают, что Россия не сможет реализовать планы по полному захвату Украины. В то же время наиболее вероятным результатом войны они назвали так называемый "финский сценарий", при котором Киев может потерять часть территорий, но сохранит независимость, армию и курс на интеграцию с Западом.

В документе "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" указано, что ситуация на фронте фактически зашла в тупик, а линия боевых действий почти не меняется уже более двух лет. Из-за этого, по мнению аналитиков, финальное решение по войне будет приниматься за столом переговоров.

В JPMorgan предполагают, что в рамках потенциального компромисса Украина может быть вынуждена согласиться на нейтральный статус, а также определенные ограничения по численности и возможностей армии. При этом Москва сможет подать такой результат как собственную победу, хотя и не достигнет полной капитуляции Украины.

Интересно, что еще год назад в JPMorgan считали наиболее вероятным для Украины "грузинский сценарий", который предусматривал бы возвращение страны в орбиту влияния Москвы. Однако сейчас банк пересмотрел прогноз из-за усиления поддержки Киева со стороны Евросоюза.

По оценкам аналитиков, вероятность "финского сценария" сейчас составляет 50%. "Грузинский сценарий" оценивают в 30%, "израильский" – в 10%, а модели "Южной Кореи" и "Беларуси" – по 5%.

Что такое "финский сценарий" окончания войны?

"Финский сценарий" завершения войны – это модель мирного урегулирования, при которой страна-жертва агрессии соглашается на территориальные потери в обмен на сохранение независимости, суверенитета и демократического устройства.

Название происходит от исторического опыта Финляндии после войны с СССР в 1939 – 1940 годах. Тогда Советский Союз напал на Финляндию, однако несмотря на значительное преимущество не смог полностью оккупировать страну. После завершения войны Финляндия потеряла около 11% территории и была вынуждена соблюдать нейтралитет, но сохранила государственность, демократию и экономику.

Кстати, Украина продолжает оказывать ожесточенное сопротивление так же как тогда противостояли финны. Российское военное командование пообещало Путину захватить Донбасс до осени, но это маловероятно из-за эффективной обороны Украины. Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что у России есть немало проблем. В частности, снижение эффективности российской бронетехники и артиллерийских обстрелов, а также невозможность быстрой мобилизации без значительных экономических последствий для России. Поэтому Россия вряд ли сможет достичь территориальных достижений, которые смогут стать рычагом в мирных переговорах.

Как продвигаются мирные переговоры об окончании войны в Украине?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы выступить посредником в возобновлении мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Вашингтон продолжает участвовать в дипломатическом процессе, несмотря на то, что сейчас значительное внимание США сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский должен приказать Вооруженным силам Украины оставить Донбасс и другие территории, которые Россия считает своими. Ранее Путин также называл условием прекращения огня вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время Украина продолжает консультации с Америкой, чтобы достичь наилучшего результата в мирных переговорах. Зеленский сообщил, что результаты недавнего визита Рустема Умерова имеют положительную динамику. Переговоры происходили как на политическом уровне, так и с американскими технологическими компаниями. По словам президента, США остаются вовлеченными в процесс поиска путей завершения войны.