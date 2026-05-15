Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман рассказал 24 Каналу, что Украина все эффективнее и чаще атакует Россию дронами. И это существенно влияет на общие настроения в Кремле. Их все больше волнует угроза со стороны Украины.

Как война влияет на Россию?

По словам журналиста, в течение 2025 года среди западных аналитиков и представителей власти разных стран звучало мнение, что Украина медленно проигрывает войну. Никто этому не радовался. Однако настроения были именно такими. Сейчас очевидно, что россияне не находятся в выгодном положении. Украинские атаки создают им проблемы.

Есть также много слухов о Путине. Мое издание писало, что Путин все реже бывает на публике и параноидально относится к собственной безопасности. Он боится переворота. Все это в совокупности меняет восприятие так называемой "непобедимости России". Создается впечатление, что Путина не понимают даже самые близкие люди из его окружения,

– сказал обозреватель.

По его мнению, прокремлевские блогеры все чаще жалуются, что война против Украины идет не по плану. И это в конце концов также ослабляет позиции Путина.

Обратите внимание! Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в рамках Киевского форума по безопасности заметил, что революция или переворот в России пока маловероятен. Режим остается почти таким же устойчивым, как и до начала полномасштабной войны. Однако стоит признать, что проблемы в России постепенно нарастают.

Какова ситуация в России?

Институт изучения войны сообщал, что рост атак украинских дронов по России провоцирует недовольство среди местного населения. Кремль в очередной раз показывает свою беспомощность по защите страны. Некоторые пропагандисты уже даже критиковали региональные власти.

Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов считает, что хаотичные высказывания среди российских блогеров и пропагандистов является свидетельством системного кризиса режима. Путин начинает терять контроль над собственным информационным пространством. И последствия могут быть неожиданными.

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что российский бизнес все активнее выводит деньги за границу на фоне ухудшения экономики страны-агрессора. Там все чаще фиксируют финансовые схемы с "займами" иностранным компаниям.