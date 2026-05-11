Россияне снова нарушили перемирие и продвигаются на нескольких направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

Прошедшая неделя была крайне сложной для Украины как на фронте, так и в геополитическом измерении. Россияне стремились к перемирию для проведения парада без попыток его сорвать с украинской стороны. Официально Киев объявил о перемирии накануне 9 мая, на которое россияне ответили усиленными атаками на фронте и по прифронтовым городам.
Однако при посредничестве США Украина и Россия таки договорились о перемирии и обмене пленными. Перемирие так и не состоялось. Россияне не уменьшили количество штурмовых действий, несмотря на объявленное со своей стороны прекращение огня.
О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 4 по 10 мая 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Стоит внимания Последнюю точку в войне поставит пехота, – интервью командира роты 66-й ОМБр о бойцах на нуле, выходы по 100 дней и влияние дронов
Динамика боевых действий
В течение прошлой недели российские войска совершили 1 272 штурмовых действия на фронте. Меньше всего атак произошло в течение 9 мая, однако враг атаковал 147 раз. Больше всего атак было накануне, 8 мая – 245.
По направлениям ситуация на прошлой неделе была такой:
- Покровское – 238 атак;
- Гуляйпольское – 164 атаки;
- Константиновское – 84 атаки;
- Харьковское – 78 атак;
- Лиманское – 68 атак;
- Сумское – 40 атак;
- Александровское – 36 атак;
- Купянское – 22 атаки;
- Славянское – 14 атак;
- Приднепровское – 14 атак;
- Ореховское – 13 атак;
- Краматорское – 9 атак.
В течение прошлой недели возросло количество атак в Сумской области, одновременно меньше атак наблюдали в районе Константиновки.
Несмотря на все атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Лиманском, Краматорском, Константиновском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.
Продвижение россиян в Харьковской области
Основными центрами боевых столкновений в Харьковской области является приграничье, район Волчанска и Купянска. 10 мая прошла вторая годовщина прорыва россиян на севере области. То есть оборона Волчанска продолжается уже 731-й день.
Как изменилась линия соприкосновения в районе Волчанска с мая 2024 года / Карта DeepStateMAP
Также держит оборону и Купянск – россияне в очередной раз пытаются захватить город. На прошлой неделе враг имел продвижение в этом районе. Россияне смогли продвинуться вперед между селами Песчаное и Петропавловка восточнее самого Купянска.
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP
Враг продвигается в сторону Славянска
Хотя количество штурмов на Славянском направлении сейчас меньше, чем зимой и в начале весны, количество атак, кажется, только нарастает. В частности речь идет об ударах FPV-дронами по Славянско-Краматорской агломерации.
По линии соприкосновения, на прошлой неделе россияне продвинулись сразу на нескольких участках. В частности в районе села Закитное, а также по трассе Бахмут – Славянск в районе сел Федоровка Вторая, Голубовка и Приволье.
Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян на Покровском направлении
Покровское направление остается самым тяжелым на линии соприкосновения. На него приходится больше всего атак, здесь сосредоточено едва ли не самая большая вражеская группировка и здесь есть одни из ключевых целей для врага. Урбанизированные зоны городов Белицкое, Доброполье, Белозерское и стратегические высоты возле них сейчас являются серьезной целью.
Российские войска на прошлой неделе имели продвижение в южной части города Родинское и южнее самого города. Бои за населенный пункт продолжаются.
Однако враг параллельно пытается вести штурмовые действия в сторону Белицкого и даже в Доброполье. Относительно последнего, то россияне пытаются добраться туда не только со стороны бывшего "добропольского прорыва", а со стороны Гришиного. Кстати, именно в этом районе на прошлой неделе имели продвижение захватчики – в селах Новоалександровка и Васильевка и вблизи них.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Также продвижение враг имел на еще одном участке Покровского направления. Враг продвинулся возле села Филия Днепропетровской области и закрепился в самом селе. Также россияне продвинулись в районе села Ореховое к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Силы обороны Украины держат оборону несмотря ни на что и особенно в тяжелые дни "перемирия". Однако фронту нужна надежная поддержка тыла для того, чтобы давать врагу отпор. Сейчас одной из проблем являются вражеские дроны. Однако решением стали дроны-перехватчики. Именно поэтому 24 Канал и 66-я ОМБр объединились для того, чтобы закрыть небо на Лиманском направлении. Цель – 500 000 гривен на дроны-перехватчики. Присоединяйтесь к сбору и помогите нашим воинам сделать украинское небо чище от российских дронов.