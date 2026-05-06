6 мая в Украине отмечают День пехоты – праздник тех, кто делает самую тяжелую и одновременно важную работу в нашей армии. Пехотинцы – те, кто ближе всего к врагу, те, чье присутствие означает, что земля – наша. А еще пехотинцы – это те, кто поставит точку в этой войне. Так считает "Сапер" – командир механизированной роты 1-го механизированного батальона KASSTA 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

За более 4 лет в армии за плечами "Сапера" более сотни выходов на передовую. Он был среди тех, кто останавливал россиян в Сумской области в начале полномасштабной войны, и после двух ранений возвращался в армию.

Как командир роты, "Сапер" занимается пехотинцами, начиная от их подготовки к выходу, заканчивая обеспечением на позициях и выводом оттуда. Командир уверен, что пехота – важнейшая часть украинского войска несмотря на все технологии, которые появляются.

О боевом пути "Сапера", подготовке пехотинцев к выходам сейчас, обеспечение бойцов с помощью дронов и о том, чем является пехота для армии сейчас – читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Интересно 104 дня под Лиманом: история пехотинца, который более 3 месяцев держал позицию на нуле

"Далеко за 100": о первых выходах и опыте "Сапера" в пехоте

Возможно, первый вопрос будет банальным, и все же – как вы присоединились к армии и кем были в гражданской жизни?

В гражданской жизни я работал, скажем так, в сфере торговли. А уже 25 февраля 2022 года присоединился к Вооруженным Силам. В то время, вероятно, как и все, пошел добровольно.

Помните свой первый боевой выход? Как это было, учитывая тот хаос, который был в первые дни полномасштабного вторжения?

Это было 28 февраля в Сумской области. Не скажу, что я тогда принимал какое-то активное участие, но я был на второй линии, на подстраховке. Тогда к нам доехал подбитый российский БТР, то мы с отделением его уничтожили. Обошлось без потерь с нашей стороны. Такой вот опыт незабываемый.

А когда оказались в 66-й бригаде, то каким был первый выход здесь?

Это было в Марьинке, где одна из позиций была в разрушенном гараже. Однако во время первого выхода контакта с врагом не было, были только артиллерийские обстрелы. Противника в первый день я не увидел.

А когда?

Тогда мы менялись через сутки, на позициях долго не сидели. Это был третий или четвертый раз. На нас вышло где-то 5 – 6 единиц противника. И у нас тогда был один пулеметчик и он их всех тогда сам и уничтожил.

А сколько выходов у вас было вообще?

Я не могу сказать точно, но это далеко за 100.

Влияет ли ваш опыт пехотинца на то, как вы работаете сейчас со своими подчиненными?

Влияет. Например, рассказываю им свою историю, анализирую ситуации, которые случались и могу дать им совет, как вести себя в той или иной ситуации. И это о разном, начиная с захода на позиции, их оборудование и непосредственный контакт с врагом.

Это их успокаивает?

Да, они видят, что я это прошел, что у меня были ранения и я остался жив. Поэтому верят, что то, что я им говорю – работает.

Архивные кадры с работы "Сапера" в 2022 году: смотрите видео

Как вы получили ранения?

Первое ранение было во время наступательных действий на село Макеевка Луганской области. Это был минометный обстрел. Ранение было не сложное, я немного наловил осколков на мягкие ткани, их достали и я вернулся обратно.



"Сапер" в 2022 году в Луганской области / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы говорите о первом ранении, то есть оно было не одно?

Второе ранение было в месте отдыха в 2023 году в селе Новолюбовка. Прилетела или тяжелая артиллерия, или КАБ.

К счастью, больше ранений не было.

"Страх перестает быть основным": как готовят пехотинцев к выходу?

Как вы сейчас работаете с новобранцами, которые только должны идти на позиции?

Сейчас мы стараемся готовить в зависимости от задачи – или это штурмовые задачи, или оборонительные. Мы ищем максимально похожую локацию и отрабатываем все нюансы. Как показывает практика, это дает неплохой результат.

То есть вы пытаетесь создать такие условия, которые будут на позициях?

Да. То есть если речь идет о штурмовых действиях, то проводится аэроразведка укреплений противника и мест расположения. Тогда пытаемся найти лучший способ для выполнения задачи и работаем на локации, пока не будет получаться почти идеально.

А если новобранец, например, говорит, что боится или не готов к выходу, что тогда делаете?

Такое есть, но тогда мы даем ему возможность пообщаться с людьми, которые недавно вернулись с позиций. Опыт собратьев и свой собственный опыт в большинстве случаев убеждают его.

И когда новобранец втягивается и попадает, так сказать, в движуху, то страх исчезает. Скорее, страх перестает быть основным.

Если мы уже говорим о выходе, какова ваша роль, когда бойцы отправляются на задание?

Моя непосредственная задача – подготовить их к этому, проконтролировать, чтобы они были готовы и имели качественное снаряжение.

С момента, когда они выгружаются из техники, я контролирую, куда им двигаться, куда спрятаться, где переждать, каким маршрутом идти. Если это первый выход – есть или проводник, или сопровождение с дрона. Чаще это сопровождение с дрона. И мы пошагово их ведем.

Если видим, что они подходят к врагу, то предоставляем эту информацию, оцениваем обстановку вокруг, даем указания, что делать, куда подходить и как отрабатывать. Ну и оказываем поддержку артиллерии, FPV-дронов, сбросами. Оказываем всю поддержку, которую можем.

Сколько занимает выход пехоты от точки, где они выгружаются из техники до непосредственного прибытия на позицию?

В среднем это около суток. Но это очень зависит от погодных условий и от того, насколько сильное огневое воздействие противника. Это может быть как 2 – 3 часа, так и сутки или больше.

Когда бойцы идут на позиции, вы пытаетесь сориентировать их по срокам, сколько они должны были бы там провести? То есть имеют ли они какой-то ориентир?

Их к этому готовят еще на бригадном полигоне. Там им говорят, сколько примерно длится выход, я эту информацию повторяю. То есть они имеют определенное представление о том, сколько примерно будут находиться на позиции.

Когда происходят штурмовые действия со стороны противника, как я понимаю, вы также на связи и координируете действия бойцов?

Я в любом случае на связи. Однако благодаря нашим беспилотным системам сейчас мало кто с той стороны доходит до наших позиций. Если и доходят, то это не такая большая группировка, как это было раньше – по 12 – 15 человек, это в основном 1 – 2. Как правило, в хорошую погоду не доходят, а если дождь или туман – то это возможно.

А есть какой-то показатель, сколько групп противника выходят и сколько доходит до наших позиций сейчас?

Если брать от начального этапа их выдвижения, то есть где-то за 10 километров, то где-то 1 из 10 может дойти.

Лед вместо воды, тетрис и сигареты: как пехотинцев обеспечивают на позициях?

Во время пребывания бойцов на позициях поддерживаете с ними контакт? Как часто общаетесь?

Обязательно. Я почти постоянно нахожусь на командно-наблюдательном пункте. Они ежедневно меня слышат и как минимум раз в час мы общаемся.

А как насчет связи с родными? Когда один день без связи, то сложно, а здесь речь идет о неделях.

Коммуникация возможна через нас. Прямой разговор обеспечить мы не можем, но боец может записать голосовое через радиостанцию и мы передаем его родным. Так же родные записывают голосовые и мы передаем их на позиции.

Некоторые очень скучают по семье и дважды в день записывает сообщение. Такое мы практикуем.

Сейчас в основном обеспечение бойцов на позициях происходит с помощью дронов и НРК. Как часто пехотинцы получают такие посылки?

Тяжелые бомберы ежедневно сбрасывают посылки, если позволяют погодные условия. Если сравнивать с тем, что я слышу о других подразделениях, то у нас все очень хорошо.

К этой теме мы еще вернемся. Но еще есть вопрос о посылках. Пехотинцы, как я знаю, в шутку называют их между собой Glovo. Двое бойцов из вашей бригады, с которыми мы разговаривали ранее, говорили, что даже заказывали готовые блюда, которые доставляли дронами.

Да, практикуем такое и до сих пор. Правда, каждый день, к сожалению, обеспечить этого не можем. Когда есть возможность приготовить, есть для этого все условия и человек, который может это сделать, – делаем.



"Сапер" / Фото 66-й ОМБр

А что было самое удивительное, что заказывали ребята на позициях?

Иногда бывают такие запросы, что я не понимаю, зачем это им надо. Если такие вещи заказывают, значит, у людей все необходимое уже есть.

Бывает, заказывают книжки или журналы. Иногда просят что-то вроде тетриса, чтобы как-то время терять.

Бойцы до сих пор носят на позиции огромные грузы, когда заходят туда?

Мы сейчас стараемся это минимизировать, чтобы в дороге они были как можно подвижнее. То есть идут они "на легком" – имеют бронежилет и рюкзак. Но рюкзак мы не напихиваем так, чтобы он был слишком тяжелый. Стараемся до 10 килограммов. Остальное доставляем.

Как доставляют провизию на передовую с помощью дронов: смотрите видео

На сколько я знаю, какое-то время доставка воды была проблемой?

Да. Когда мы использовали дроны типа Vampire. Сейчас у нас появились Heavy Shot на "старлинке" и таким образом доставлять воду стало легче, потому что дрон может почти сесть на землю – груз сбрасывают с высоты 2 – 3 метров. Раньше же она летела с высоты 70+ метров и достаточно сложно было запаковать ее так, чтобы она приземлилась целой.

И как ребята выходили из этого положения?

Мы сбрасывали замороженную воду и они ее собирали, даже если та разбивалась. Потом лед топили. Хоть какая-то вода была, но это было сложно и трудно.

Если же мы уже говорим об обеспечении, то что в основном есть в посылках, которые получают бойцы?

Сигареты, вода, готовая еда, если такая возможность есть, если нет – консервированная еда. Сменные вещи – если люди долго сидят, то и футболки, белье, носки. Это основное.

"5 дней на выход по маршруту, что контролирует противник": как пехотинцы возвращаются с нуля?

Сколько времени может занимать возвращение пехоты с позиции?

Все зависит от погоды. Здесь так же, как и с заходом – если погода позволяет, то это может занять 2 – 3 часа. Если же погода не мешает работать дронам, то сутки или даже больше.

Были случаи, когда эвакуация длилась крайне долго, но закончилась успешно?

Буквально недавно. Выход происходил по маршруту, который контролирует противник. К сожалению, с этой позиции альтернативного маршрута не было. Выходили ребята около недели, если точнее – 5 дней. Но все выехали целые.

Когда бойцы возвращаются, их встречают, а что дальше?

У нас в батальоне все выглядит следующим образом – они вернулись с позиции, на месте отдыха помылись, поели и отдыхают сутки. Затем они отправляются на батальонный хаб, где дальше отдыхают, с ними занимаются психологи, иногда работают массажисты. После у кого настало время отпуска – едет домой, у кого еще нет – едет на полигон, улучшать свои навыки. Затем следующий выход.

Дроны существенно усложняют работу для пехотинцев и не только. Однако решение против вражеских разведывательных и ударных беспилотников есть. Именно поэтому 24 Канал и 66-я ОМБр объединились для того, чтобы закрыть небо на Лиманском направлении. Цель – 500 000 гривен на дроны-перехватчики. Присоединяйтесь к сбору и помогите нашим воинам сделать украинское небо чище от российских дронов.

"Он сам понимал, что лучше посидеть подольше": о самом длинном выходе пехотинца

Сейчас все соглашаются с тем, что пехота – самая тяжелая, но в то же время самая важная миссия, которая есть в армии.

Так и есть. Быть пехотинцем, даже если ты не видишь врага – достаточно трудно. То есть прожить в окопе или каком-то подвале, если это село или городская застройка – морально и физически сложно.

Что может упростить то бремя, которое есть на пехоте?

В первую очередь боец не должен чувствовать себя брошенным. Он должен понимать, что у него есть поддержка, как в боевом плане, так и в вопросе обеспечения.

Так же влияет и связь с родными. И, конечно, ротация. Они не должны сидеть там слишком долго.

Если говорить о ваших подчиненных, то каким был самый длинный выход?

114 дней. К сожалению, обстоятельства не позволяли нам поменять его раньше.

Какова дальнейшая судьба этого бойца?

Он вышел, отдохнул, поехал в отпуск. После него вернулся и сейчас находится на позиции.

Однако морально он себя чувствует хорошо. Он понимал тогда, что это его безопасность и лучше дольше посидеть и выйти безопаснее.

Отпуск был плановый или его отправили вне очереди?

Плановый. Но каждый пехотинец имеет два отпуска в год, как положено.

На сколько знаю, у вас практикуют такой подход, что если люди сверх нормы провели на позиции, то могут дать другую должность и они не идут на позиции еще раз. То, что тот боец пошел снова, то это было его желание?

Действительно, есть у нас такая практика и мы ищем другую должность, если у бойца есть такое желание. Однако тот пехотинец не был против пойти еще раз.

По вашему мнению, сколько оптимально должен был бы длиться выход на позиции?

Я думаю, что до месяца – в это время еще можно более-менее нормально себя чувствовать.

"Все гораздо сложнее": как изменилась работа пехоты за время полномасштабной войны?

Очевидно, если сравнивать с 2022 или 2023 годом, то сейчас для пехоты многое изменилось. По вашим наблюдениям, какие изменения наиболее ощутимы, если сравнивать с вашим опытом пехотинца и с тем, что происходит сейчас?

Изменилось почти все. Если сейчас мы говорим о дороге к и с позиции – все гораздо сложнее. Активное применение дронов на это повлияло.

Стрелковые бои почти исчезли. То есть если в 2022 – 2023 годах могло быть по 2 – 3 наката в день, когда враг шел группами по 7 – 15 человек или даже на технике ехали, то сейчас такого нет. Это редкие случаи. И даже если они случаются, то когда на позиции 3, 4 или 5 человек и подходит 1 – 2 противников, а наши бойцы уверенно пользуются оружием, то, как правило, проблем нет.

Архивные кадры с работы "Сапера" как пехотинца: смотрите видео

Из этого напрашивается вывод, что работа подразделений позади пехоты крайне важна для пехотинцев?

Да, поддержка пехоты – крайне важно. И сейчас это ложится на беспилотные системы. Эффективность артиллерии и минометов уменьшилась, потому что нет таких скоплений противника, как раньше. А дроны отлавливают малые группы и тем самым помогают пехотинцам.

Основное изменение – засилье дронов. Однако мой друг, который около 3 лет был в пехоте, говорил, что какие бы технологии не появлялись – война воюется и выигрывается только людьми.

Так и есть, потому что линия фронта не может быть без пехотинца. Там должен кто-то стоять. И так же во время наступления – пока туда не зайдет пехота, эта территория не может быть нашей. Решающие действия делает пехота.



"Сапер" / Фото 66-й ОМБр

Соответственно, речь не может идти о том, чтобы условно наземные роботизированные комплексы заменили пехоту, но могут ли они ее усилить? Мы говорили о логистике, а как насчет боевых НРК?

Конечно, они могут помочь в боевой работе. Так же есть ударные наземные комплексы, которые могут завезти в блиндаж противотанковую мину и подорваться, то есть уничтожить опорный пункт противника. Однако для того, чтобы занять этот пункт, все равно должен потом зайти пехотинец – все проконтролировать и проверить.

Есть еще такая вещь, которая уже практикуется в смежных подразделениях, но у нас пока нет – по врагу может отрабатывать НРК с пулеметом или с гранатометом и это довольно эффективно.

Были случаи, когда во время штурмовых действий отрабатывали дронами и артиллерией по определенной территории и казалось, что все русские ликвидированы, но когда пехота начинала зачистку, то обнаруживала противника и дорабатывала?

Такое происходит почти всегда. Даже если у противника есть хороший опорный пункт, туда отрабатывают артиллерия и тяжелые бомберы. Это очень помогает и это может уничтожить большинство вражеских пехотинцев. Но всегда найдется тот, кто где-то зароется и будет пережидать атаку. И собственно, пехота проводит зачистку.

"Так не должно быть": о скандале с 14-й бригадой и стереотипах относительно пехоты

Вот мы говорили об обеспечении и о других подразделениях. Как я понимаю, вы видели то, что несется вокруг 14-й бригады, фото пехотинцев из которой разлетелись по сети. Как вы реагировали, когда это увидели?

Такого не должно быть. Если бригада не может обеспечить бойцов, то они, вероятно, не заинтересованы в том, чтобы развивать тяжелые бомберы или НРК. Так не должно быть.

В контексте этой ситуации, конечно же, командиров, которые допустили эту ситуацию, предлагают отправить в пехоту. И такие предложения звучат часто и по разным причинам, из-за чего формируется стереотип о том, что пехота – это наказание.

Да, это стереотип. Если пообщаться с нашими пехотинцами, то вы увидите, что они не так это воспринимают. Для них это работа, которую надо выполнять, и она наказанием для них не является.

Еще один, к сожалению, популярный стереотип, где люди фактически между пехотой и смертью ставят знак равенства. Вы, как и многие другие воины, сами уже являетесь опровержением этого. Но до армии не были под влиянием этого стереотипа?

Нет, я никогда о таком даже не думал. Вообще.

Не только нехватка людей: какие основные проблемы пехоты в 2026 году?

Сейчас идут разговоры о денежном обеспечении для военных. Я не буду спрашивать, считаете ли вы обеспечение пехотинцев достаточным. Лучше скажите, как вы считаете, каким оно должно быть?

Учитывая ту работу, которую они делают, оно однозначно должно быть больше. Эта тема сейчас уже достаточно обсуждена, поэтому просто подчеркну, что должно быть больше.

Чего в наше время пехотинцам не хватает больше всего?

По меньшей мере – ротаций. Чтобы быть более боеспособными, люди должны отдыхать.

Это проблема только в нехватке людей, или есть и другие аспекты?

Это упирается не только в человеческий ресурс, но и в активность дронов. Заход и выход с позиций сейчас самый опасный этап пребывания бойца на передовой.

На самой позиции безопаснее, чем зайти или выйти из нее. Надо ловить момент, наносить поражения по вражеским пилотам – это довольно такая сложная работа.

Какие навыки в первую очередь нужны пехотинцу сейчас?

В последнее время у нас большое применение дронов, поэтому нужно уметь двигаться так, чтобы тебя не увидели. Надо качественно обустроить свою позицию, чтобы как минимум пересидеть атаки FPV, тяжелых бомберов и другого вооружения.

Если брать среди ваших подчиненных – какой средний возраст пехотинца?

В среднем это 45 лет. То есть это уже не молодые люди. Есть и те, кому уже далеко за 50.

Для них, видимо, такая работа еще тяжелее?

Здесь уже надо подходить индивидуально – все зависит от морального и физического состояния человека.

"Держат и двигают фронт": о значении пехоты в современной войне

Что для вас значит пехота, как для человека, который прошел путь пехотинца, и работа которого тесно с ней связана до сих пор?

Для меня пехота – это сила, которая держит и двигает фронт в первую очередь. Без пехотинца не будет ни линии фронта, ни обороны. Пехота – это фундамент войска, который должен быть и без которого никак не обойтись.

Никакие роботизированные комплексы не могут заменить пехоту. Я не вижу войны без пехоты. И в ней последнюю точку тоже поставит пехота. На 100% уничтожить противника дронами или НРК без пехоты не получится. Все средства – это поддержка для пехоты.



"Сапер" во время службы пехотинцем / Фото предоставлено 24 Каналу

Но многих людей пугает пехота.

Она всегда многих пугала. Но если нормальное подразделение, нормальное планирование действий, то каждый, кто попадает туда, меняет свое мнение и перестает ее так сильно бояться.