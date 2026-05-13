Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Какие условия выдвигают в Кремле?

Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и открытия пути к "полноценным мирным переговорам" Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ прекратить боевые действия и покинуть территорию Донбасса и "российских регионов" – так в Кремле называют временно оккупированные территории Украины.

По его словам, после вывода украинских войск якобы "наступит прекращение огня, и стороны смогут спокойно заняться переговорами".

Журналисты также спросили Пескова, должна ли Украина вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, ведь эти регионы Россия "включила" в свою конституцию еще в 2022 году. В ответ Песков посоветовал "перечитать заявление Путина в министерстве иностранных дел" в июне позапрошлого года.

Напомним, в июне 2024 года Владимир Путин называл условиями прекращения огня вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Тогда Владимир Зеленский тогда назвал эти требования Кремля ультиматумом, которому нельзя доверять.

9 мая Владимир Путин сам прокомментировал возможность переговоров на высшем уровне. Он заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в другой стране. В то же время, по его словам, встреча возможна только тогда, когда "будут достигнуты окончательные договоренности на долгую историческую перспективу".

В ответ глава ОП Кирилл Буданов заявил, что прямой разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не может произойти внезапно или без подготовки, "как гром среди ясного неба".

Буданов подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной – Украина последовательно выступает за прекращение войны и достижения мира, и это неоднократно подтверждалось как заявлениями, так и действиями украинской власти.

Зато политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом озвучил мнение, что Путин не собирается встречаться с Зеленским, ведь это для него будет политическое поражение, признание субъектности Украины и легитимности власти.

По словам эксперта, глава Кремля также не согласится на встречу в другой стране и будет продолжать настаивать на своих требованиях, которые фактически означают капитуляцию.

При каких условиях действительно возможен прогресс?

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что признаком того, что Россия будет готова к переговорному процессу, будет существенное уничтожение российских милитарных возможностей и российской нефтяной отрасли.

Если россияне потеряют возможность продавать даже те объемы нефтепродуктов или сырой нефти, которые они сбывали в течение 2024 – 2025 годов, это будет означать, что у них нарастают проблемы внутри элит. Именно тогда, по словам Подоляка, Украина услышит совсем другую риторику.

В разговоре с 24 Каналом советник председателя ОП также отметил, что западному миру надо активно помогать Украине наносить масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре, ведь такой человек, как Путин, не очень способен выдержать удар, и поэтому должны появиться другие действующие лица.