Об этом Трамп сказал журналистам, перед тем, как отправился на встречу с Си Цзиньпином в Китай.
Что Трамп думает о перспективе завершения войны в Украине?
Отвечая на вопрос журналистов о перспективах прекращения боевых действий, Трамп выразил мнение, что мирное урегулирование "уже очень близко".
"Конец войны в Украине – думаю, это уже очень близко. Верьте или нет, но я думаю, что это приближается. И мы достигнем этого урегулирования между Россией и Украиной", – сказал Трамп. Также в очередной раз подчеркнул, что во время своего политического пути "остановил восемь войн".
Трампа спрашивали о желании России оккупировать Донбасс
Отдельно Трампа спросили, существуют ли договоренности между ним и российским лидером по возможной передачи России всего Донбасса в рамках будущего соглашения. На это он ответил коротко: "Нет".
Также у американского главы списать, планирует ли он посетить Москву в этом году. На это он сказал, что "будет делать то, что нужно".