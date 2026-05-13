Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, что несмотря на все Шредер остался влиятельной фигурой в немецкой политике.

Что связывает Шредера с Путиным?

Герхард Шредер – бывший канцлер Германии, он занимал должность с конца 1990-х до 2005 года – то есть непосредственно перед четырьмя сроками Ангелы Меркель.

Когда ушел с должности, то стал членом правления Nord Stream и работал с газовыми поставками из России. Также он был в наблюдательном совете "Газпрома" и занимал другие должности,

– сказал Сумленный.

По словам политолога, Шредер не оставил немецкую политику, а выступал на партийных съездах СДНП как бывший канцлер, давал интервью с советами, как работать с Россией.

"Он постоянно пытался продать и довольно успешно продавал имидж человека, который на самом деле понимает Россию, имеет кредит доверия Путина и может с ним договариваться", – подчеркнул Сумленный.

Обратите внимание! Как канцлер, Шредер активно лоббировал российские энергоресурсы и развивал дружеские отношения с Москвой. После 2005 года называл Путина "безупречным демократом", стал иностранным членом Российской академии наук, почетным доктором университета в Санкт-Петербурге. С 2010 года занимал должности в российских энергокомпаниях. Его критиковали за коррупцию и близость к Путину. Даже в январе 2026 года он призвал возобновить энергетическое сотрудничество и не демонизировать Россию.

Что еще известно о потенциальном переговорном процессе?

Путин заявил, что считает экс-канцлера Шредера лучшим кандидатом для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он отметил, что европейцы якобы должны сами выбирать лидера, которому доверяют, и который не высказывался критически в отношении России. Также Путин отметил, что Россия якобы "никогда не была закрыта к переговорам".

Немецкое правительство заявило, что предложение Путина не выглядит убедительно, ведь Россия не изменила своих требований. А реальным доказательством намерений Москвы стало бы продолжение объявленного трехдневного перемирия. Чиновники считают, что подобные инициативы направлены на раскол единства Запада.

11 мая перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала возможное назначение Шредера, она сказала, что считает его неподходящим кандидатом из-за пророссийской позиции.