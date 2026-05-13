Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив 24 Каналу, що попри все Шредер залишився впливовою фігурою в німецькій політиці.

Що пов’язує Шредера з Путіним?

Герхард Шредер – колишній канцлер Німеччини, він обіймав посаду з кінця 1990-х до 2005 року – тобто безпосередньо перед чотирма термінами Ангели Меркель.

Коли пішов з посади, то став членом правління Nord Stream і працював з газовими постачаннями з Росії. Також він був у наглядовій раді "Газпрому" та займав інші посади,

– сказав Сумленний.

За словами політолога, Шредер не залишив німецьку політику, а виступав на партійних з’їздах СДНП як колишній канцлер, давав інтерв’ю з порадами, як працювати з Росією.

"Він постійно намагався продати й досить успішно продавав імідж людини, яка насправді розуміє Росію, має кредит довіри Путіна й може з ним домовлятися", – наголосив Сумленний.

Зверніть увагу! Як канцлер, Шредер активно лобіював російські енергоресурси й розвивав дружні стосунки з Москвою. Після 2005 року називав Путіна "бездоганним демократом", став іноземним членом Російської академії наук, почесним доктором університету в Санкт-Петербурзі. З 2010 року обіймав посади в російських енергокомпаніях. Його критикували за корупцію і близькість до Путіна. Навіть у січні 2026 року він закликав відновити енергетичну співпрацю та не демонізувати Росію.

Що ще відомо про потенційний переговорний процес?

Путін заявив, що вважає ексканцлера Шредера найкращим кандидатом для можливих переговорів між ЄС і Росією. Він зазначив, що європейці нібито мають самі обирати лідера, якому довіряють, і який не висловлювався критично щодо Росії. Також Путін зазначив, що Росія нібито "ніколи не була закрита до переговорів".

Німецький уряд заявив, що пропозиція Путіна не виглядає переконливо, адже Росія не змінила своїх вимог. А реальним доказом намірів Москви стало б продовження оголошеного триденного перемир’я. Чиновники вважають, що подібні ініціативи спрямовані на розкол єдності Заходу.

11 травня перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала можливе призначення Шредера, вона сказала, що вважає його невідповідним кандидатом через проросійську позицію.