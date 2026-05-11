Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в понедельник, 11 мая.

Читайте также Не переговоры завершат войну: американский журналист назвал главную ошибку Трампа в отношении России

Продолжают ли США участие в переговорах?

Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о результатах встреч в США, которые происходили как на политическом уровне, так и на технологическом – с американскими компаниями.

По словам президента, Соединенные Штаты остаются участником дипломатического процесса остаются участником дипломатического процесса по войне в Украине, хотя сейчас основное внимание Вашингтона приковано к войне в Иране.

Но там есть приоритет и поддержка американского народа закончить и эту войну в Европе,

– подчеркнул глава государства.

В своем обращении Зеленский также прокомментировал технологические изменения в войне. По его словам, российская агрессия существенно повлияла на развитие современных военных технологий, в частности беспилотников, сделав угрозы более масштабными и опасными.

Президент отметил, что это понимают многие международные партнеры: уже около 20 государств сотрудничают с Украиной в формате так называемых Drone Deals. С частью стран уже удалось достичь политических договоренностей и сейчас готовятся контракты между производителями, а с другими соответствующие соглашения планируют подписать в ближайшее время.

Отдельно Зеленский сообщил о начале подготовки соглашения с Канадой.

Как на американском направлении, так и в Европе мы стараемся сделать все возможное, чтобы мы могли здесь, в Украине, или совместно с партнерами производить достаточно антибаллистических ракет,

– подчеркнул президент.

Напомним, 18 апреля Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров, если одна из сторон "усложнит процесс". В то же время президент не конкретизировал, будут ли США предоставлять Украине военную помощь, если переговоры сорвутся.

Впоследствии стало известно, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев в конце весны – начале лета: пока график визитов согласовывается.

Владимир Зеленский выразил надежду, что на этот раз у них получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию.

Интересно! Между тем в The New York Times пишут, что переговоры зашли в тупик и Украина, похоже, готовится к затяжной войне. По словам старшего директора европейской политически-консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделку, Россия не имеет мотивации для продолжения переговоров, а Соединенные Штаты также больше не выглядят как надежный и благоразумный посредник между сторонами.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина?

9 мая Владимир Путин высказался о переговорах на высшем уровне. Он заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в другой стране. В то же время, по его словам, встреча возможна только тогда, когда "будут достигнуты окончательные договоренности на долгую историческую перспективу".